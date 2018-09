ANDA EN LAS REDES:

Mira la llamativa publicación:

AHORA:

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Kylie está intentando posar sin tanto maquillaje, pero no le ha ido muy bien en los comentarios; la empresaria más joven del clan Kardashian-Jenner sorprendió hace poco a sus seguidores, pues casi no la reconocen en su foto. Este es el 'antes':Además de que le gusta jugar con los colores en su maquillaje, también cambia su cabello muy seguido, y seguido utiliza divertidos filtros para sus 'millonarias fotos'.No sólo le han criticado que no esté maquillada, sino que su belleza 'natural', no es tan natural, pues se ha sometido a varios cambios estéticos.El caso es que se le ve de piel más clara, con muchas pecas y una mirada diferente. Por supuesto que a muchos los enamoró más, pues le comentan que se ve mejor de 'cara lavada' y con sus pecas. ¿Cuál Kylie te gusta más?