Camila Sodi desata críticas con su comentario en cabina de radio

la cabina tenía un olor entre nachos y axila.

"Guácala por eso huele a cebolla"

"Wow es increíble el comportamiento de esta señora ... la tal @camilasodi_.. llego al @mandrilradio sintiéndose la divina Garza , y con una actitud muy mamona (perdón) ..., como se atreve a decir que la cabina huele axila ,si huele o no , eso te lo quedas y no lo dices al aire por respeto , y decir que Guacala los chilaquiles ,hellooo es algo muy tradicional de Mexico ,y ahorita les compartiré otro vídeos de su entrevista"

"Yo sé que no debería darle espacio en mí a esta basura de 'periodismo'. Pero a quien sea que esté a cargo de esas revistas que empiezan con Tv y @tvnotas_mx y demás medios que sólo destruyen y no construyen, de verdad, por favor, ya déjenme en paz. Soy una mujer trabajadora, noble y honesta y no quiero seguir siendo parte de su juego maligno de chismes y tergiversaciones. Tomen responsabilidades por sus palabras y cómo éstas pueden repercutir en la vida de la gente que lastiman. Les deseo mucho amor en sus corazones para que se curen y emitan luz y no jalen a la gente a la obscuridad"