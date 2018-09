Desmienten mensajes que alertan por robo de infantes en Huejutla

Periodistas de la Huasteca desmintieron las acusaciones que los involucran en la difusión de mensajes en WhatsApp y Facebook que alertan a la población por la supuesta presencia de una banda dedicada al robo de niños en la región.

Dicha información es falsa y ha provocado el enojo entre vecinos de Huejutla.

“Ha comenzado a circular una cadena en WhatsApp en la que se atribuye a nuestro colaborador Juan Manuel Lagunes una información relacionada con el robo de infantes y tráfico de órganos en Huejutla. Estos hechos son falsos. Si desea verificar noticias FALSAS, recuerde siempre revisar los medios de comunicación de nuestra ciudad o paginas oficiales de Seguridad local y estatal”, publica canal Doce Huejutla en su página de internet.

Mientras, en el perfil de Facebook del reportero Juan Manuel Lagunes, se lee la siguiente publicación: “Por este medio me permito DESMENTIR categóricamente la información difundida por medio de cadenas de WhatsApp y diversas redes sociales, donde malamente se me involucra como difusor de información relacionada al robo de infantes en Huejutla, la cual es totalmente FALSA y está generando en la población regional y local una ola de psicosis con comentarios que no tienen ningún tipo de fundamento”.

Imagen: Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo

Derivado de estos mensajes, algunos vecinos del lugar han solicitado que la autoridad de Huejutla fije una posición relacionada con el hecho que pone en riesgo la paz y tranquilidad de la zona.