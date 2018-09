Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Alguna vez hemos escuchado quede ellas obtenemos muchos nutrientes como fibra y vitaminas.Sin embargo, existen frutas que no son tan saludables como creíamos ya que dependiendo de la persona son los efectos que pueden producir.1. PERSONAS CON DIABETESLas frutas en almíbar no son una muy buena opción en la dieta de cualquier persona. Sin embargo, este tipo de frutas no son nada recomendables para las personas con diabetes. A pesar de que son ricas en vitaminas en minerales, concentran más azúcar.2. QUIENES TIENEN FODMAP.La FODMAP es una dieta recomendada a personas con colon irritable, colitis ulcerosa oenfermedad de Crohn. De acuerdo con alimenta, es una dieta que consiste en eliminar o evitar todos los alimentos ricos en hidratos de carbono. De acuerdo con la experta en nutrición Fernanda Alvarado, algunas de las frutas que se deben moderar son las deshidratadas, las cerezas, el mango y la tuna, entre otras, ya que pueden incrementar el malestar.3. SI PADECEN DIARREA.En el caso de padecer esta alteración estomacal, la dieta puede ser un problema ya que la mayoría de las frutas tienen grandes cantidades de fibra que estimula a los intestinos para tener mejor digestión. Por ello nuestra experta en nutrición señala dos buenas opciones solamente: la manzana cocida y el plátano, que te pueden ayudar a mejorar.4. DOLOR DE GARGANTA.Al igual que en los resfriados, muchas personas recomiendan tomar jugo de naranja para eliminar las molestias. Sin embargo, no es una bebida tan recomendable ya que puede irritar más el tracto gastrointestinal pues se deja de lado el consumo de fibra.Alvarado señala que lo ideal es comer la fruta completa directamente pues nos aporta los nutrientes del jugo y la fibra que ayuda a aliviar el malestar.5. DAÑO EN LOS RIÑONES.Ya sea para el cuidado de los riñones o para mejorar enfermedades en los riñones hay que tener cuidado con el consumo del potasio. De acuerdo con el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, los riñones dañados permiten que el potasio se incremente en los niveles de la sangre. Las naranjas y los plátanos son frutas ricas en potasio y que se deben evitar.