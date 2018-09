Se debe focalizar protección y no pedir más apoyo de fuerzas federales: Alcalde

"Cuando paso el asalto (a la joyería del centro) también hubo una solución, se dio aprehensión de sujetos, no sé decir cuántos fueron, o si ya fueron presentados", dijo el edil.



"Esto es un reto, el incremento de la violencia, cuya génesis se da en el rompimiento del tejido social y son trabajos de corto, mediano y largo plazo, y no es una situación que se vive solo en Celaya o el estado, si no que viven todos los mexicanos, y nos damos cuenta por lo que se lee y se ve".



"La violencia ha rebasado muchos lugares y se debe de atender, el principio es reconocer que se tiene el problema y partir de hay", resaltó.

Sin detenidos en asalto a joyería



"Ya se están identificando (a los asaltantes) todavía no, porque ahorita está en manos de la procuraduría, ya dejamos las investigaciones a ellos, y estos videos sirven mucho, ya se les dan a la autoridad competente para hacer sus investigaciones".



"Nosotros frustramos el robo, nosotros actuamos rápido, se sigue trabajando de manera activa y preventiva", dijo.

Lamentable son los hechos que ocurrieron en este fin de semana, así lo declaró el alcalde Ramón Lemus, por lo que se va a redoblar la vigilancia durante este mes, hacer lo que se tiene que hacer y saber cuales son los resultados de las investigaciones judiciales.En el evento de honores a la bandera se reconoció a personal de Policía, Tránsito y Vialidad y de Protección Civil y no estuvo el Secretario de Seguridad Ciudadana, por lo que el Alcalde externó que "todos los lunes se reúnen con el grupo de coordinación, con los secretarios de seguridad ciudadana, y este lunes era importante por los hechos ocurridos".Asimismo, descartó que toda esta ola de violencia sea una “limpia” (como en redes sociales varios videos decían) y resaltó que no se pedirá más apoyo, pues dijo que con el que se tiene está bien y solo se debe de focalizar.Se le cuestionó si cree que sus planes han sido fracasos, no lo cree así y esto ha sucedido por el incremento de la violencia y la falta de replantear la estructura.Contraste a las declaraciones del alcalde donde mencionó que hubo detenidos del asalto a una joyería en pleno centro de la ciudad, el director de Policía, Jaime Rosales, comentó que no hubo detenidos y se están identificando.Resaltó que hay operativos nocturnos en lo que es el área del centro, encaminados de tratar de este tipo de incidentes.