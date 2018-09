Dispuesto Fayad a acudir a Congreso para entregar informe

Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, informó que el próximo 5 de septiembre está dispuesto a acudir al Congreso local para entregar su segundo informe de gobierno. Sin embargo, señaló que aún no hay una mecánica y dijo desconocer si la nueva Legislatura le permitirá “llevarlo y dar un mensaje político”.

Durante entrevista esta mañana, el mandatario estatal recordó que el año pasado decidió no presentarse ante el pleno, mandar su informe por escrito y utilizar las redes sociales para la difusión de sus actividades.

“El año pasado, efectivamente no iba a ir, había mandado por escrito el informe como la ley lo permite”.

No obstante, explicó que al analizar el rubro legislativo “había tenido un apoyo muy importante del Congreso del estado porque habían aprobado la reforma constitucional en materia de Mejora Regulatoria, habían aprobado todo el paquete de leyes que habíamos mandado”.

Sin embargo, Fayad Meneses añadió que en este segundo informe de gobierno “cambian las circunstancias porque es una nueva legislatura”.

El gobernador argumentó que “hay una parte solemne de todo este asunto, es la primera sesión después de su instalación cuando normalmente entra en funciones una nueva Legislatura; pero yo habré de platicar con los integrantes si lo hacemos igual, si me permiten llevarlo, dar un mensaje político”.

Busca Omar Fayad reunión con nueva Legislatura local



El mandatario estatal añadió que aún no ha establecido una mecánica, al señalar que lo decidirá a partir de lo que “platique” con la nueva Legislatura.

“Digo, a lo mejor no quieren que vaya y lo mando por escrito y ya, pero por eso es que aún no se ha definido, pero estamos listos para ir o para no ir”.

SEGUNDO INFORME SIN CEREMONIAS FARAÓNICAS

Omar Fayad indicó que en su primer informe de gobierno acabó “con la famosa ceremonia faraónica del besa manos”, y ejemplificó que en informes anteriores “venía el cuerpo diplomático extranjero acreditado en el país, venían todos los representantes de la iglesia católica, empresarios, gobernadores de todos los estados, era un eventazo”.

Sin embargo, Fayad Meneses señaló “que los tiempos van cambiando” e indicó que “eso cubrió en alguna etapa de la historia la expectativa de lo que es un informe”.

“No juzgo a quienes lo hayan hecho así, pero a mí me pareció como un acto medio de culto a la personalidad del gobernador”, argumentó.

“Cuando decidí acabar con eso, dije: yo voy a mandar por escrito mi informe y mejor voy a utilizar las redes sociales, Twitter, Facebook, los periódicos impresos, la radio y la televisión, para cumplir lo que establece la constitución que es informar a la gente”, finalizó.