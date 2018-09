Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un proyecto piloto realizado en México busca ubicar con precisión a los alumnos y las escuelas que concentran el mayor número de casos de sobrepeso y obesidad.A través de la iniciativa(IPPSI) se busca definir políticas públicas para prevenir y reducir los problema de sobrepeso infantil en los planteles educativos.El proyecto, realizado en escuelas de Guanajuato, permitió analizar los datos de 112 mil 254 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que existen en instituciones públicas de Irapuato.El estudio permitió ubicar que 21 mil 947 alumnos, que representan el 20 por ciento, tienen obesidad, mientras otros 13 mil 649 tienen problemas de sobrepeso.Este porcentaje coincide con los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que indican que uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad.El estudio presentado a la OCDE en México fue realizado por Pedro Francisco Rangel Magdaleno, experto en políticas públicas e innovación de la Universidad de Harvard, con el objetivo de orientar políticas públicas.Con el apoyo de la Secretaría de Educación de Guanajuato y del Gobierno municipal de Irapuato se obtuvo un reporte de edad, peso y estatura y se elaboró un Índice de Masa Corporal de cada estudiante.Posteriormente, Sertech -una startup de datos- colaboró en el análisis estadístico por salón, grado y escuela de los resultados que se presentan en el sitio www.ippsi.mxCon la georreferencia de los resultados fue posible identificar la ubicación de las escuelas y sus respectivos porcentajes de estudiantes con sobrepeso, obesidad o desnutrición, diferenciado por sexo.El IPPSI propone cuatro ejes de acción. El primero consiste en el desarrollo de una plataforma nacional que permita el análisis y georreferenciación de los resultados estadísticos de sobrepeso infantil de cada una de las escuelas de todo el país.El segundo eje de acción plantea aprovechar el liderazgo de los Gobiernos estatales para levantar anualmente la información censal del peso infantil en todas las escuelas de su respectiva entidad federativa.La tercera línea de acción propone un enfoque de democracia participativa, mediante la colaboración de los Gobiernos municipales y la ciudadanía organizada, para generar iniciativas focalizadas de prevención en las escuelas que presenten mayor problema de sobrepeso.El cuarto eje sugiere promover la evaluación anual de las acciones implementadas de los Gobiernos estatales y sus resultados.La iniciativa IPPSI busca definir la problemática en cada escuela, para que las autoridades y padres elaboren planes de acción precisos, incluso para cada aula.Por ejemplo podría analizarse la venta de alimentos dentro o fuera de la escuela o definir acciones de prevención con ejercicios físicos o promoción de canchas deportivas o áreas de recreo.El informe destaca que en la actualidad sólo se cuenta con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), que tiene las limitaciones de ser una encuesta y no un censo, además de que no se levanta anualmente, la última fue realizada en 2016.Por estos motivos, considera que la Ensanut no permite identificar los resultados por escuela, grado y salón, y por lo tanto no proporciona la información suficiente para realizar acciones focalizadas de prevención ni permite medir el cambio del peso en un mismo grupo de un año a otro.Esta iniciativa será expuesta por el investigador en diversas mesas y foros.