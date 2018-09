Pagan agua solo dos de cada diez en Atotonilco El Grande

Atotonilco el Grande tiene registradas 6 mil tomas de agua, de las cuales, solo 20 por ciento pagan el servicio, toda vez que el municipio no cuenta con un organismo operador, informó el alcalde José Luis Baños Cruz.

En entrevista, el edil señaló que al carecer de dicha figura el municipio únicamente recibe el pago de mil 200 tomas de agua, equivalentes a 20 por ciento de registros en Atotonilco el Grande.

De las 4 mil 800 tomas restantes, el municipio no recibe nada, indicó Baños Cruz, tras señalar que “al no existir como tal (un organismo operador), la gente no paga”, y “nosotros no tenemos legalmente el fundamento para quitarles el servicio”, argumentó.

“Entonces tienes que ir a convencerlos, ni siquiera persuadirlos, sino convencerlos de que paguen su servicio”.

El alcalde mencionó que el municipio recauda cada año aproximadamente 1 millón de pesos por el servicio de agua que sí pagan los habitantes.



PROYECTO, EN PRESUPUESTO 2019

El presidente municipal enunció que en el presupuesto de egresos 2019 se contemplará un proyecto para la nueva red de agua, pues considera que la actual “es bastante añeja y lastimada”, toda vez que tiene 50 años de antigüedad.

Dijo que la problemática de la red de 11 kilómetros radica en que la mitad de agua se queda estancada “en el trayecto”.

No obstante, la ejecución de una obra como la ya mencionada costaría alrededor de 60 millones de pesos, dijo.

Aunque no especificó la fecha para iniciar el proyecto, prevé que la actual administración que preside solo dejará asentadas las bases y la ejecución de una etapa de la red, pues señaló que a sus sucesores les corresponderá continuar los trabajos.

“Cuando menos queremos dejar el antecedente, cuesta mucha lana, son 60 millones de pesos aproximadamente, entonces si pudiéramos hacer la mitad nos damos por bien servidos”.