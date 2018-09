Piden sanción a funcionarios ante beneficio con recurso público

“Acción Nacional en Guanajuato nos tiene más que acostumbrados ya a los excesos, a la corrupción y al uso de recursos en beneficio particular (...) ya habíamos visto que la familia del Gobernador había sido beneficiada a través de puestos en la Administración, es lamentable y completamente exigible de cuentas esta situación, espero que el Congreso del Estado, requiera al Gobernador y a las Secretarías participantes del tema para que entreguen cuentas”, opinó.



“Es un claro ejemplo de conflicto de intereses, es algo que reprobamos, no le gusta a la ciudadanía que se llegue al poder para aprovecharse de la información y del recurso para sacar beneficios personales, estamos totalmente en contra (...) los órganos de fiscalización se tienen que poner a trabajar, nos urge que lo hagan”, concluyó.

El uso de recursos públicos en beneficio de familiares de funcionarios o los mismos empleados de Gobierno, debe ser investigado y sancionado por las instancias tanto de transparencia como de fiscalización, señalaron políticos y empresarios irapuatenses.Estos comentarios surgieron luego de queLa relación de predios afectados por la vialidad que proyecta Obra Pública del Estado incluye tierras del papá, tíos y primos del gobernador.Karen Guerra Ramírez, secretaria General del Comité Directivo Municipal del PRI, señaló que no se puede dejar de investigar situaciones como la que publicó am, y deben ser sancionadas por las autoridades correspondientes.Gerardo Padilla Fuerte, presidente de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia (EVMAC), lamentó que sea un medio de comunicación y no los organismos de transparencia y fiscalización quienes den a conocer estos conflictos de intereses, además de la falta de sanción.