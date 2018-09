“Cabe destacar que en la actualidad no se encuentra en ejecución dicha comunicación vial, por lo que únicamente se contempla en los alineamientos que eventualmente se van tramitando en la Dirección de Desarrollo Urbano”.



“Es parte de un anillo periférico, se ha ido haciendo en etapas, a nosotros ya ni nos va a tocar, nosotros ya estamos por terminar, quizás a la siguiente administración le toque, pero sí está proyectado el bulevar, porque es el oriente de la ciudad y es parte del crecimiento natural, no es por beneficiar a una familia o mucho menos, es porque por ahí está proyectado desde siempre”, explicó.



“Estoy enterado del Bulevar del Valle con la conexión del Eje Metropolitano, lo demás no sé decir nada”, dijo.



“No estoy enterado de que se vaya a ejecutar otra etapa del Bulevar del Valle, se ha estado trabajando en ese bulevar con recursos del Fondo Metropolitano, pero ahorita en este momento no está contemplado”, añadió.

El Estado proyecta la construcción de un bulevar en Purísima del Rincón que cruzará por tierras de la familia del gobernador Miguel Márquez Márquez.Con urgencia, “en el término de 24 horas” el Gobierno exigió al Registro Público de la Propiedad de ese municipio copia de las escrituras de los terrenos que se afectarían. Esto el 23 de mayo pasado.La relación de predios afectados por la vialidad que proyecta Obra Pública del Estado incluye tierras del papá, tíos y primos del gobernador.Uno de estos integrantes de la familia Márquez platicó a sus vecinos que ya recibió dos millones de pesos como pago por el tramo de su propiedad por donde pasará el bulevar.Elconectará con el Eje Metropolitano del Rincón que ya se realiza con una inversión de 675 millones de pesos.El Eje Metropolitano de 11.6 kilómetros lo construye el Ejército y estará terminado antes de concluir este año.El trazado del bulevar en Purísima conectará las tierras de la familia Márquez con el Eje Metropolitano de León.obtuvo un oficio del director del Derecho de Vía de la Secretaría de Obra Pública, Francisco Montenegro Casillas, enviado al oficial del Registro Público de la Propiedad de Purísima, en julio pasado, donde describe las posibles afectaciones.Dos meses antes, el director de Registros Públicos de la Propiedad del Estado, Salvador Aguilar Torresmata, solicitó a Francisco Córdoba Huichapa, registrador de Purísima, entregar copias de 16 propiedades a afectar.Entre ellas están los ranchos “El Capulín”, “Presa Joconoxtle” y “Tierras de San Juan”, que pertenecen a Elías Márquez Padilla, papá del Gobernador, a sus tíos Arnulfo y Cristóbal Márquez Padilla, y a María de la Luz Torres García, viuda de su tío Miguel Márquez.El bulevar también pasará por tierras de primos hermanos del Gobernador: Ignacio Márquez Muñoz y Arnulfo Márquez López; y de las familias Padilla, Gaona, López y Montañez.El levantamiento topográfico para el bulevar se realizó hace año y medio, aseguraron trabajadores de los ranchos de la familia Márquez.Las propiedades están ubicadas entre las colonias Las Crucitas y los predios conocidos como “El Capulín”, “Presa El Joconoxtle”, “El Pedernal”, “Los Charcos” y “Tierras de San Juan”, en los límites con Jalisco.En Desarrollo Urbano de Purísima confirmaron el proyecto: “una vialidad de tipo primaria en proceso de validación”.En un recorrido a pie por la zona trazada,corroboró que ya se realizó el desmonte en la propiedad de Arnulfo Márquez.La nueva avenida trazada por Obra Pública del Estado en Purísima del Rincón se conoce como prolongación del Bulevar del Valle. Nace en el cruce con la avenida Juventino Rosas en los límites con San Francisco.Esta vialidad funcionará como anillo periférico al conectar con bulevar Las Torres, de la ciudad de León y el nuevo Eje Metropolitano del Rincón, hasta su intersección con la carretera a San Diego de Alejandría, Jalisco.El proyecto señala que tendrá un ancho de vía hasta de 60 metros.A través de Acceso a la información, la Presidencia de Purísima informó que ya existe un plan para construir la avenida.Conforme al Plan de Desarrollo Urbano de la zona conurbada de San Fco. del Rincón y Purísima del Rincón, el nuevo bulevar será vialidad de tipo primario, es decir de 40 a 60 metros de ancho. Por ello en la ejecución de cualquier obra ya sea pública o privada se deberá integrar dicha vialidad”, menciona la respuesta firmada por Ana Laura Arriga Quiroz, titular de la Unidad de Transparencia municipal.El escrito entregado a am precisa: “a la fecha se encuentra en proceso de validación el nuevo programa municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, que sería el que contiene los planes actualizados, sin embargo aún no es vigente ni aplicable”.José Francisco Montenegro Casillas, director de Derecho de Vía de Obra Pública del Estado, solicitó de manera urgente copias certificadas de los predios que cruzará el nuevo bulevar.Esto consta en un oficio que Salvador Aguilar Torresmata, director general de los Registros Públicos del Estado envió a Francisco Córdoba Huichapa, titular de la oficina registral de Purísima, el pasado 23 de mayo.“En atención al correo electrónico del arquitecto José Francisco Montenegro Casillas, Director de Derecho de Vía de la Secretaría de Obra Pública, me permito solicitarle de la manera más atenta proporcione en el término de 24 horas contadas a partir de la fecha de recepción del presente oficio, las copias certificadas de los instrumentos (escrituras públicas)”, dice el oficio.Entre los 16 documentos se encuentra la propiedad de Elías Márquez Padilla, padre del Gobernador, con una superficie de 75 hectáreas, conocida como rancho “El Capulín”.Otra de las escrituras está a nombre de Ma. De la Luz Torres García, viuda de Miguel Márquez, tío. Corresponde a un terreno de 42.8 hectáreasTambién se solicitaron copias de cuatro propiedades a nombre de Ignacio Márquez Muñoz, con superficie de 233 hectáreas ubicadas en los prediosAdemás de una copia del documento que ampara tres propiedades en la zona “Presa El Joconoxtle” a nombre de Arnulfo Márquez López, primo del Gobernador.Otra superficie de 20 hectáreas es propiedad de David Padilla Jiménez.Propiedades del empresario Elías Villegas Torres, conocido como líder del Yunque (grupo de ultraderecha que acuerda en la clandestinidad) también tendrán beneficios con la vialidad proyectada.También estará mejor comunicado el Colegio Guanajuato, propiedad de la diputada local, Leticia Villegas.El Colegio se ubica a menos de un kilómetro del nuevo bulevar.El alcalde de Purísima del Rincón, Juventino López Ayala, confirmó que hay un plan para construir el Bulevar del Valle y que atravesaría por tierras del papá, tíos y primos del gobernador Miguel Márquez Márquez, pero descartó que sea para beneficiarlos.La traza del proyecto se tiene desde hace muchos años aseguró. “Aquí nadie hizo uso de recursos ni para ir a comprar terrenos donde va el crecimiento, ni el crecimiento está pensado porque ahí viven estas familias, sencillamente porque es parte de la traza original”.El alcalde explicó que el Bulevar del Valle se comenzó a construir en la zona donde más se necesitaba, entre el entronque del Bulevar Benito Juárez hacia ell Instituto Tecnológico Superior de Purísima y añadió que del siguiente tramo no le han informado nada.Informó que el proyecto no se realizará en lo que resta de su administración, ni cuentan con recursos para pagar las afectaciones por el derecho de vía.El funcionario afirmó que no hay un proyecto ejecutivo como tal para esa vialidad y sólo se tiene como un plan a futuro, pero un oficio de la Secretaría de Obra Pública del Estado (SOP) indica lo contrario.El 13 de julio 2018, José Francisco Montenegro Casillas, director del Derecho de Vía de la SOP, a través del ofició DGSJ/DDV/1127/2018 solicitó al Registro Público de la Propiedad de Purísima del Rincón, copias certificadas de los inmuebles que se afectarán con la vialidad.Se explica que la Secretaría de Obra Pública está, en Purísima del Rincón.

