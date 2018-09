Una bala le quitó la movilidad de sus piernas, pero no su pasión por el basquetbol

Una pelea entre su sobrino y un sujeto en estado de ebriedad, fue lo que ocasionó que jamás volviera a caminar. Durante un baile de boda, celebrada en el municipio de Molango de Escamilla, Hidalgo, ocurrió la tragedia.

Después de que se calmaron los ánimos, Noé Hernández Hernández recuerda que al salir del baile, el sujeto que se había peleado con su sobrino lo ubicó a distancia. Se encontraba en un automóvil y desde ahí le disparó con una pistola.

Agachado, Noé intentó cubrirse del agresor, pero fue demasiado tarde, ya que el proyectil le impactó en el hombro derecho y le afectó parte de los nervios espinales que lo dejó sin movilidad en las piernas.

“Lo mío (discapacidad) fue una lesión producto de un impacto de arma de fuego. La bala me entró de arriba del hombro y me salió por abajo. Esa lesión hizo que ya no volviera a caminar”, comenta Noé, de 38 años de edad, quien ahora forma parte de un equipo de baloncesto sobre silla de ruedas que entrena en el auditorio de la Unidad Deportiva MIRE, ubicado en la Providencia, municipio de Mineral de la Reforma.

El lamentable suceso ocurrió hace cinco años, recuerda Noé; sin embargo, nunca perdió las esperanzas y gracias al apoyo de familiares y amigos, se rehabilitó y reincorporó a las actividades; incluso, aprendió a manejar en un auto especial y hoy trabaja en Mineral de la Reforma.

Esta es una de las historias de los 11 integrantes que buscan conformar la selección de baloncesto sobre Silla de Ruedas de Hidalgo, comandada por el coach Ricardo Ruiz, seleccionado nacional, quien desde hace unos años radica en Pachuca.

BUSCAN SELECCIÓN EN HIDALGO

Desde noviembre de 2017, Ricardo Ruiz Calzada y su esposa María del Carmen Rosas, personas discapacitadas a temprana edad a causa de la poliomielitis y amantes del basquetbol, comenzaron con la búsqueda de quienes integrarán el equipo en silla de ruedas para Hidalgo.

Ambos deportistas forman parte de los equipos “Las Panteras del DIF Nacional” y “Los Gorilas del DIF Nacional”, respectivamente, en la Ciudad de México.

“Queremos que haya una selección que represente a Hidalgo en los eventos nacionales. Todavía no tenemos pensado cómo se llamará el equipo, pero lo importante es que seguimos entrenado a los chicos. Lo estamos haciendo con el apoyo de la alcaldía de Mineral de la Reforma, pues ellos nos prestaron el espacio y ya no nos mojamos, nos dieron balones y casacas”, comenta Ricardo Ruiz en entrevista con AM Hidalgo.

DEBUTARÍAN EN OCTUBRE Y BUSCAN CONFORMAR ESCUELA

El equipo de baloncesto sobre Sillas de Ruedas de Hidalgo buscaría debutar en octubre próximo en una justa deportiva para personas con alguna discapacidad que organiza la Federación de Deportistas en Silla de Ruedas y que tendría el aval de su filial en Hidalgo y el registro por parte del Instituto del Deporte.

“Esas son las dos únicas maneras de que nosotros podamos participar, pero también queremos hacer una escuela de basquetbol, un semillero de deportistas, esa es la idea, que se hagan más grupos, incluso que se haga torneo interno femenil y varonil y que a través de eso se pueda sacar una selección”, expresó el ‘profe’ Ricardo.

Entre los integrantes del actual equipo se encuentran: César Iván Lagos Juárez, Rubén Carrera Juárez, José Antonio Islas Mejía y Javier Bautista, la mayoría de ellos quedaron sin movilidad en las piernas por lesiones medulares y cuestiones congénitas.

EL ‘PROFE’ HA COMPETIDO EN INGLATERRA, COREA, ARGENTINA, VENEZUELA Y CANADÁ

El ‘profe’ Ricardo Ruiz, un veterano deportista de 55 años de edad, debutó en el baloncesto sobre sillas de ruedas entre las décadas de los setenta y ochenta. Sin embargo, fue en 1986 cuando fue preseleccionado para representar a México.

Sin embargo, en esa ocasión no pudo viajar a Puerto Rico, ya que su esposa María del Carmen estaba embarazada y no podía dejarla. Posteriormente se presentaron más oportunidades y viajó a Corea, a las olimpiadas en Inglaterra y a los juegos panamericanos en Argentina y Venezuela, así como a otros países como Canadá.

Esos viajes, dice, “me sirvieron para tomar cursos en otros países, fue gracias a eso que me dieron la oportunidad de ser entrenador… recuerdo que por seis años fuimos campeones nacionales representando al DIF de la Ciudad de México. Hoy, como entrenador, mi idea de venir a provincia es apoyar a que gente en silla de ruedas pueda tener una oportunidad deportiva”.

LAS SILLAS DE RUEDAS DEPORTIVAS SON COMO UNOS TENIS

Las sillas de ruedas especiales para el baloncesto son “como si fueran nuestros tenis”. Sin embargo, estas son muy caras, ya que pueden costar desde 15 hasta 40 mil pesos “y no todos tienen la posibilidad de comprar una”, agregó.

Es por ello que amigos suyos de la Ciudad de México le prestaron unas para que en Hidalgo puedan entrenar, pues a diferencia de una silla de ruedas normal, estas son aerodinámicas y se adaptan a la complexión del deportista.

LA VIDA NO SE ACABA EN UNA SILLA DE RUEDAS

María del Carmen Rosas, seleccionada nacional de baloncesto sobre sillas de ruedas y esposa del profe Ricardo, perdió la movilidad de las piernas cuando tenía dos años de vida, a causa de la polio.

Sin embargo, asegura que “la vida no se acaba en una silla de ruedas, al contrario, es otro paso que nos pone la vida para que veamos qué tan fuertes somos y salgamos adelante. Mi labor es integrar a las personas con discapacidad, demostrando que por medio del deporte se pueden lograr muchas cosas”.

Su entusiasmo lo contagia en cada impulso que da con la silla de ruedas “para que las personas que tengan alguna discapacidad no se queden encerradas en sus casas. También, le decimos a la gente de pie que no nos tengan lástima, simplemente respeto”.

PIDEN RESPETAR ESPACIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

A través de este medio de comunicación, los deportistas sobre sillas de ruedas hicieron un llamado a la población en general a respetar los espacios destinados a las personas con discapacidad, como estacionamientos.