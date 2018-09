“No es una edad fácil porque no hay dónde trabajar, no hay de qué vivir, siempre he trabajado haciendo la siembra en tierra ajena, hay que darle una parte al patrón y lo demás para uno”, comentó.



“Llegar a esta edad ni se siente porque los años pasan muy rápido, pero sí se sienten las enfermedades y la necesidad porque nadie nos da trabajo”, lamentó.



“Tengo presión alta y cuando ando en el campo se me oscurece la vista, como que me quiero caer, me mareo y ya no rinde uno igual; mi esposa está igual, está mala de las várices que tiene en las dos piernas”, añadió.



“Ya sólo me la paso con mi amigo echando tijera, en las mañanas voy un ratito al campo para traerme un manojo de hierba para mis borregas, pero la vida está muy difícil a esta edad; ya no oigo, tengo que gritar y soy muy enojón”, reconoció.



“Hay que pagar servicios, comer y ahorrar para viajar cada seis meses a Estados Unidos para que no me quiten mi pensión y mantener a la mujer, está difícil; aunque tuve muchos hijos, pues hoy me dan poquito porque ellos tienen su familia y sus gastos”, finalizó.



“Cuando me casé trabajé aquí de albañil y en el campo, pero no me alcanzaba para mis chiquillos, así que me fui al otro lado a trabajar de mesero; me fue muy bien, tenía buena comida, tragos y ambiente”, expresó eufórico.



“Mi mujer se quedó en el norte porque tengo un hijo que no se puede valer por sí mismo y ella lo tiene que atender; yo los visito cada seis meses porque tengo que reportarme si no me quitan la pensión y también aprovecho para ir al médico porque estoy enfermo del corazón”, narró.



“Nunca me hubiera ido si hubiera trabajo; ahorita hay más oportunidades para los jóvenes, pero uno de viejo ya nomás se la pasa en el jardín con sus achaques”, lamentó.



“En la mañana me hago de almorzar y limpio lo que ensucio, por las noches me hago unos fomentos porque me quieren salir unas hernias; me debo cuidar”, concluyó.



“Aunque sea poquito de aquí y de allá se hace una entrada de dinero para vivir tranquilo, pero hay quienes no tienen nada y deben andar buscando para comer”.



“Habemos algunos que estamos pensionados de Estados Unidos y que tenemos apoyo de 65 y más. Pero hay personas que no tienen ninguna ayuda de nada y viven al día esperanzados a ver si sus hijos se compadecen de ellos a que les den algo”, platicó.



“Ya no podemos trabajar, nomás estamos comiéndonos lo poquito que hay; toda mi vida me dediqué al campo. Desde 1986 me quedé solo porque la mujer me salió traidora y se llevó a mi hija y no la volví a ver desde entonces; ya murieron mis padres y hermanos, nomás quedo yo de la familia”, lamentó.



“Fui unas cinco veces, pero ganaba muy poquito y tenía que conseguir para viajar, pagábamos lo que nos prestaban y nomás alcanzaba para un remiendo (de ropa) y para echar taco”, narró.



“Era un ratito nomás, nos contrataban un mes o nos íbamos a la aventura”, agregó.



“Me operaron de la próstata, me da un dolor en la boca del estómago como del aire, tengo hernias y seguido me enfermo; de viejo todo es muy difícil”, confesó.

En Santiago Maravatío se concentra el mayor número de abuelitos que habitan en el Estado, pues 13 de cada 100 maravatillenses son adultos mayores.Actualmente, Guanajuato tiene una población de cinco millones 954 mil habitantes, de los cuales 7% tienen 65 años y más; a esta edad en México las personas ya pueden retirarse de trabajar con derecho a recibir una pensión.Sin embargo, hay quienes no lograron cumplir los requisitos que marca la ley como haber cotizado 500 semanas reconocidas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) según la ley de dicha institución de 1973 que aplica para esta población, quedando en posible vulnerabilidad para enfrentar la vejez.De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), Santiago Maravatío actualmente tiene una población de seis mil 883, de los cuales, 919 son mayores de 65 años, es decir 13%.Santiago Maravatío se ubica entre Salvatierra y Yuriria; según la historia, sus primeros asentamientos fueron una familia chichimeca y 10 españolas; años después, en 1867 se erigió como municipio.Actualmente, 735 personas de este municipio se benefician cada bimestre con el programa de inclusión social y de pensión para adultos mayores conocido como ‘65 y más’ que se entrega a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).Santiago Herrera no cuenta con pensión ni apoyo del Gobierno.Contó que algunas veces viajó a Estados Unidos a trabajar como jardinero contratado por seis meses.Incluso se fue contratado los primeros seis meses de este año y con lo que ganó es con lo que está sobreviviendo; dijo que si no lo contratan el próximo enero no tendrá solvencia económica para iniciar el año.La esperanza de Santiago es que en diciembre lo contraten para iniciar el próximo año con empleo en Estados Unidos.En la época de los años 60 y subsecuentes, la gente de Santiago Maravatío vivió del campo sembrando maíz, frijol y sorgo principalmente; sin embargo, para quien era jornalero no resultaba suficiente, por lo que una opción era abandonar sus orígenes y familia para emigrar a Estados Unidos en busca de una mayor fuente de ingresos.Tal fue el caso de Maurilio Rosas, de 78 años, quien dejó a su esposa y a sus seis hijos para cruzar la frontera; después de algunos años regresó por su familia para establecerse en Illinois y actualmente cuentan con la ciudadanía estadounidense.Durante más de 30 años Maurilio dedicó su mano de obra a los norteamericanos y obtuvo como recompensa una pensión del país vecino.Aseguró que fue un sacrificio abandonar su pueblo, sus raíces y su gente, en especial a sus hijos, que ya no regresaron a México.Aún con la pensión que recibe y un apoyo económico bimestral del programa de Gobierno ‘65 y más’, consideró que la situación está difícil.Enrique Guzmán Jiménez dejó a su esposa y sus 11 hijos en Texas.Enrique, quien tiene 86 años, dijo que hace 16 años se regresó solo a Guanajuato.‘Don Quique’, como le dicen sus amigos, compartió que aunque extraña a su familia sólo se queda unas semanas y regresa a su pueblo con sus amigos, pues compartió que disfruta sus días en su tierra que abandonó muchos años.José y Carmen también emigraron a Estados Unidos y después de toda una vida en el vecino país del norte regresaron a su pueblo pensionados; además, reciben un apoyo económico del gobierno mexicano.Ambos aún comparten la vejez con sus esposas, a diferencia de Jesús María, quien es viudo y no goza de ningún beneficio económico, por lo que aún trabaja en el campo.Los tres amigos: José, Carmen y Jesús, se reúnen diariamente el jardín de Santiago Maravatío para charlar y tomar un agua fresca.José Guadalupe García Valdez tuvo seis hijos: cuatro mujeres, de las cuales tres viven en Estados Unidos y una en Santiago Maravatío. Y dos hombres que estudiaron una licenciatura y vienen en Celaya y Guanajuato capital, respectivamente.Expresó que le agradece a Dios que es jubilado por el gobierno estadounidense, que tiene el programa de apoyo económico y que sus hijos le ayudan con un poco de dinero.“En cambio uno se las ve menos negras; el día que tengo tiempo vengo con mis amigos a tomarme un agua, un refresco o una paleta de hielo y platicamos de cosas de aquí del pueblo para distraernos un rato”, finalizó.Su amigo José Carmen Cuna coincidió en la necesidad de tener un ingreso fijo para enfrentar la vejez, pues hay quienes buscan la forma de sobrevivir al día.Comentó que tiene su pensión y apoyo del gobierno estadounidense, pero que esto no significa que le sobre el dinero porque sólo gasta lo que necesita y eso le ayuda a mantener una estabilidad económica.Jesús María Torres dijo que afortunadamente es ejidatario. Es dueño de una hectárea y media donde siembra frijol y maíz.El agricultor, a diferencia de sus amigos, es viudo, no es pensionado y no tiene apoyo de programas gubernamentales; dijo que algunos de sus ocho hijos le ayudan económicamente.Isidro Cardoso tiene 83 años y sobrevive con el programa ‘65 y más’ para pagar los servicios de agua, luz y gas, así como ropa y comida.Al igual que muchos maravatillenses, Isidro viajó a Estados Unidos para trabajar, pero sólo algunas veces consiguió contrato en la pisca de algodón.Mencionó que con los mil 160 pesos que recibe cada dos mes no le alcanza, pues además se le complica porque está enfermo.