Cambian placas para burlar tenencia y multas

En entidades como la Ciudad de México, Jalisco y San Luis Potosí, carecen de convenios para multar a los autos con placas de otros estados. Este fenómeno es cada vez más recurrente y en eso juegan un factor importante las redes sociales, en las que gestores o “coyotes” ofrecen trámites para que propietarios de vehículos cambien sus matrículas para eludir sanciones o pago de tenencia.

En sólo tres días, “coyotes” hacen el cambio de placas en la Ciudad de México o Jalisco a unas foráneas o de otros estados. El trámite “protege” a los automovilistas de las fotomultas y de infracciones impuestas por la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Según el estado de origen es el precio. Las más baratas son de Guerrero o de la Ciudad de México: las venden en tres mil 200 pesos. Las más caras, de Michoacán, cuestan hasta 7 mil pesos.

“Las más viables son las de la Ciudad de México o Guerrero. Con las de Guerrero no te paran casi nada”, asegura Luis, uno de los autodenominados “gestores de trámites” contactado vía redes sociales.

Mientras que Alonso, otro vendedor, señala que las placas de cualquier estado funcionan para evadir las multas de la Secretaría de Movilidad. “Sólo las multas federales le afectarían”.

Algunos piden la mitad del anticipo para hacer el trámite y otros cobran hasta la entrega. Arman que es un procedimiento sencillo, sólo piden copia de la factura del auto y de la credencial de elector. En tres días te tienen las placas.

José, otro “coyote”, presume más eciencia. “Si me entregas tus documentos hoy antes de las dos de la tarde, mañana te tengo tus placas de Guerrero”.

Los “coyotes” ofrecen sus servicios en los grupos de ventas de Facebook como “gestores de trámites”. Es fácil contactarlos porque ni siquiera se esconden.

Roberto, un comerciante que vive en la Ciudad de México, conesa que cambió sus placas de su vehículo 2018 por unas de Morelos. “La verdad pagar tenencia si es costoso aquí y también evito fotomultas”.

Explica que a través de un gestor hizo el cambio. Este le cobró 5 mil 200 por todo el trámite que duró tres días, en el que primero le dieron de baja las matrículas de la CDMX y luego el alta en Morelos. Si eso lo hubiera realizado directamente en esa entidad, tendría que haber pagado 3 mil 800 pesos.

Recordó que el gestor le enfatizó que “no existe comunicación a nivel de control vehicular entre los estados”, por lo que, en este caso, Morelos, no le informa a la Ciudad de México.

En Ixtapaluca, Estado de México, Pepe un “coyote” consultado para un cambio de placas de la capital del país a esa entidad vecina de un Chevy 2000, dijo que cobraba 2 mil 500 pesos. Otro más solicitaba 3 mil 800 pesos. Al hacerlo de forma directa sin intermediario, el costo fue de mil 250 pesos.

Los “coyotes” o gestores consultados aseguraron tener una empresa establecida. Una está ubicada en la Zona de Chapultepec en Guadalajara, otra cerca de la Expo Ganadera en Tlaquepaque y otro en la colonia Narvarte en la Ciudad de México, que también ofrece hacer los trámites entre dos y cuatro días.

Todos arman que las placas que ellos gestionan son auténticas, no están falsicadas o robadas. “Tu auto queda registrado (en el Estado que elijas)”, precisa Luis.

Mientras que José asevera que pueden circular libremente por Jalisco a pesar de estar emplacados en otros Estados. “No tendría ningún problema”.

Autoridades de las ciudades de México, Guadalajara y San Luis Potosí, reconocen que no se tiene información precisa del parque vehícular foráneo y coinciden que debe haber más coordinación en toda la República.

Multas a foráneos

En el caso de la Ciudad de México, los agentes de la Subsecretaría de Control de Tránsito autorizados pueden multar a aquellos automovilistas de estados foráneos y de otros países que infrinjan el reglamento de tránsito.

El artículo 62 del Nuevo Reglamento indica que, “cuando la infracción sea cometida por conductores que manejan un vehículo con placas de matrícula de otra entidad federativa o país, el agente deberá retirar la placa delantera o retener la licencia de conducir o la tarjeta de circulación, cuando el cobro de la sanción no sea realizado en el sitio e indicar en la boleta de infracción que se procedió de esa forma. La placa de matrícula o documentación retenida le será devuelta al conductor en las ocinas de Seguridad Pública, una vez realizado el pago”.

Los aparatos de las fotomultas que detectan cuando los vehículos van a exceso de velocidad sólo son aplicables a los capitalinos. Sin embargo, a principios de mayo el jefe de gobierno José Ramón Amieva declaró que se mantenían pláticas con las autoridades del Estado de México para que las fotomultas se levanten también a los mexiquenses.

“Tenemos aproximadamente un padrón vehicular de 2.5 millones de vehículos que en horas de tránsito o de ‘horas pico’ de tránsito se incremente casi 5 millones de vehículos; aquellos que han sido infraccionados por fotomultas es el .040% del parque vehicular, y de ellos, 50% son vehículos que tiene lo que denominaríamos placas de otras entidades o placas foráneas principalmente del Estado de Morelos y del Estado de México”, agregó.

Manuel Martínez Velázquez, inspector jefe de Vialidad de la Secretaría de Movilidad (Semov) de Jalisco, responde que portar placas foráneas no protege de las multas y tampoco impide que los ociales de vialidad puedan detener a los vehículos, inclusive que se los lleven al corralón al detectar una falta grave. Arma que los tratan de la misma forma que a los vehículos emplacados en esa entidad.

El problema es que la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) no puede hacer efectivo el cobro de las infracciones a vehículos foráneos por falta de convenios con otros estados.

“De todas formas nosotros emitimos el documento de sanción. A nadie le gusta que lo infraccionen, pero a todo mundo que se le detecte cometiendo una infracción en la vía pública se le aborda y se le especica qué tipo de sanción es”.

El funcionario indica que el protocolo es exactamente el mismo para vehículos foráneos y jaliscienses.

“El protocolo a seguir es de acuerdo con la Ley de Movilidad. Si viene un vehículo de otra entidad federativa cometiendo infracciones, como hablar por teléfono, pasarse un alto o circular en sentido contrario, se les aborda y se les pide la documentación correspondiente, que es su licencia, su tarjeta de circulación y su póliza de seguro vial. Nosotros levantamos la cédula de infracción correspondiente para sancionar la falta que haya cometido.

“Lo que no podemos hacer es retenerles sus documentos temporalmente, pero sí se elabora la multa. Esa cédula de infracción se turna al área correspondiente de folios y folderas para que se capture y, en su momento, esa área turna el documento a la entidad federativa correspondiente”. Pero en todo caso, en Jalisco se desconoce si pagaron la infracción.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta un millón 989 mil autos particulares registrados en circulación en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Esto representa más de la mitad del total del parque vehicular en la entidad, que asciende a tres millones 429 mil automotores.

Según cifras de la Fiscalía General de Jalisco, durante el primer semestre de 2018 se han recuperado alrededor de 2 mil 615 vehículos robados, 10% de los cuales portaban placas foráneas, la mayoría de la Ciudad de México. Aunque también se detectaron autos con matrículas de Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas, entre otras entidades.

A falta de un estudio sobre el parque vehicular foráneo en Jalisco, el gobierno del estado desconoce cuántos vehículos con placas de otras entidades circulan ahí. Ni la Secretaría de Movilidad (Semovi), ni el Instituto de Movilidad y Transporte tienen certeza sobre este fenómeno.

Mientras que algunos son verdaderamente oriundos de otras entidades, otros conductores jaliscienses sólo cambian las placas para evadir sus obligaciones de pago en el estado o para burlar multas.

Se ha detectado que ladrones cambian las placas de autos robados por foráneas para que el vehículo pueda circular por Jalisco sin reporte de robo.

Alertan sobre fraudes en SLP

El titular de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, de San Luis Potosí, Juan René Sierra Cornejo, admitió la existencia de empresas “gestoras” de placas vehiculares en otra entidad, a las que señaló como “legales”, aunque advirtió que el contribuyente que las use podría ser defraudado al realizar trámites con ellas.

En ese estado, dijo el funcionario, el problema de los propietarios de autos que obtienen placas de otras entidades ha ido disminuyendo, lo que atribuyó a la desaparición de la tenencia en la entidad, registrada en 2015.

Precisó que un programa piloto establecido en 2016 arrojó una reducción de 60% en el avistamiento de vehículos con placas foráneas, pero indicó que nunca se institucionalizó.

Sierra Cornejo señaló que San Luis Potosí no tiene rmado ningún convenio con otra entidad para sancionar a propietarios de autos con placas de otro estado en materia de Control Vehicular, aunque indicó que hay colaboración con los estados vecinos, Zacatecas, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes, para intercambiar información acerca de las bajas y altas de placas en una entidad distinta a la del lugar de residencia del propietario.

Aclaró que es difícil aplicar sanciones a un vehículo de estas características.

“No sabemos si está de paso, si es local y “plaqueó” su auto fuera de San Luis. Informó que el padrón vehicular en la entidad creció de 500 mil a 700 mil vehículos registrados.

Bajo su riesgo

En San Luis Potosí, como en el resto de entidades del país, operan páginas de Facebook en las que se ofrecen placas foráneas, principalmente de Guerrero, el Estado de México y la Ciudad de México.

Sobre la legalidad de sus servicios, Sierra Cornejo subrayó que “no tenemos detectado que sea ilegal. Ellos ofrecen a un servicio, van a otro estado y plaquean al contribuyente que presenta adeudos en San Luis. Si el contribuyente luego quiere plaquear otra vez aquí y le hicieron mal ese trámite, a mí me va a botar que me debe. Entonces al que defraudaron fue a él, no a finanzas”.

Indicó que no existen estadísticas sobre las pérdidas para la entidad debido al plaqueo foráneo, pero que han sido más los ingresos generados por el incremento de contribuyentes, algunos de los cuales regresan a plaquear al estado, lo que compensa las pérdidas que pudieran registrarse.

Señaló que las corporaciones de procuración de justicia y policiacas han pedido informes sobre unidades con placas foráneas, involucradas en hechos delictivos, pero que son pocos casos.

Prepara PGR base de datos

La Procuraduría General de la República (PGR) alista una base de datos nacional para el intercambio de información sobre vehículos robados, información para su recuperación y devolución. Planea generar un módulo para la toma de decisiones en materia de seguridad e identicar las rutas que utilizan las organizaciones criminales para el traslado de las unidades robadas.

En el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, celebrada en Zacatecas, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Roberto Ochoa Romero, anunció que la base de datos será administrada por la PGR y se alimentada a través de la información que reporten las 32 procuradurías y scalías del país, la cual se homologará.

El objetivo, precisó Ochoa Romero, es recuperar el convenio establecido en 2004 entre la PGR, las procuradurías de Justicia Militares y las procuradurías y fiscalías de los estados. Indicó que se busca la operación, recopilación y análisis de información para enviar en tiempo real a las fiscalías y procuradurías del país, y así agilizar el intercambio de información entre instituciones con miras a brindar un mejor servicio.

Endurecen operativos en otros estados

Los propietarios de vehículos con placas foráneas son vigilados por autoridades estatales. En algunas entidades pretenden restringir su circulación y, en otras, hay operativos para detenerlos aunque no violen los reglamentos o las leyes.

En Oaxaca, el gobierno de Alejandro Murat pretendía aprobar una iniciativa para impedir que los autos foráneos pudieran circular en horarios y días especícos. También realizó varios operativos este año para detener a unidades con placas de otros estados, pese a que la Ley de Tránsito y su reglamento no establecen que deban portar exclusivamente placas oaxaqueñas para circular.

El director de la Policía Vial, José Guzmán Santos, descartó que los operativos fueran una persecución a este tipo de vehículos, sino que pretendían garantizar la seguridad de los habitantes. En mayo pasado detuvieron 500 autos con diversas irregularidades tras esos dispositivos.

Los operativos fueron criticados por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que calicó los operativos de ilegales e inconstitucionales. Emitió medidas cautelares y abrió un cuaderno de investigación.

En Aguascalientes, en mayo anunciaron operativos conjuntos con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública para revisar autos foráneos y extranjeros para conformar un padrón. Argumentaron la participación de este tipo de vehículos en hechos delictivos. Esta acción también fue duramente criticada por la oposición.

En Puebla, tras las reformas a la Ley de Vialidad que permitían la aplicación de las fotoinfracciones, el gobierno del estado anunció acciones para identicar autos con placas de otros estados para obligarlos a pagar las multas.

Mientras que en Nuevo León, el Congreso local aprobó restringir su circulación en horas pico y empadronarlos. La reforma fue vetada por el Ejecutivo pese a ser una propuesta promovida por éste.

En redes sociales, propietarios de vehículos foráneos denunciaron extorsión de las autoridades en estados como Puebla, Estado de México, Aguascalientes, Ciudad de México, Hidalgo y Oaxaca.

Autoridades locales de Colima y Nayarit reportaron que no se cuenta con convenios con otros estados para garantizar el pago de infracciones de autos con placas foráneas (de otros estados). Se retiene alguno de los documentos (licencia o tarjeta de circulación) para obligar al infractor a pagar la multa.

En Puebla, los agentes de tránsito estatales tienen la facultad legal para infraccionar y retirar matrículas de circulación a automovilistas con placas foráneas, cuyos propietarios deberán pasar a cubrir a multa a cualquiera de las Ocinas de Hacienda del Estado.

En la zona conurbada de Puebla existen las fotomultas y el municipio de Puebla acordó también sancionarlos si rebasan los límites de velocidad, para lo cual establecieron convenios con los estados de Veracruz, Edomex, Tlaxcala.

Los conductores de vehículos en Sinaloa que circulan con placas foráneas que incurren en una violación al Reglamento de Tránsito, se les levanta una infracción y para garantizar su pago, se les retiene una de las dos láminas.

Feliciano Valle Sandoval, Secretario de Vialidad y Transporte del Estado recordó que en esta entidad, es facultad de los ayuntamientos la aplicación de las sanciones por violaciones a las disposiciones de tránsito, así como la recaudación de pagos por infracciones.

Resaltó que en cada entidad federativa, se establecen las sanciones respectivas por circular con vehículos automotores que solo porten una placa de circulación.

El funcionario estatal dijo que bajo los convenios establecidos entre las entidades federativas, al momento que el propietario, tramite de la baja de la unidad, el cambio de propietario o canje de placas de su vehículo, tiene que entregar el juego de placas.

Agentes de tránsito en Veracruz tienen la facultad de legal para infraccionar y retirar placas de circulación a automovilistas con placas foráneas, cuyos propietarios deberán pasar a cubrir la multa a cualquiera de las Ocinas de Hacienda del Estado.

No hay foto multas, por tanto no hay noticaciones de alguna sanción enviadas por correo ni convenios con otras entidades.

En Zacatecas, las autoridades de Seguridad Vial aplican el reglamento con todos los vehículos sin distinción, incluyendo a los que portan placas foráneas. Sólo en periodo de temporada alta de vacaciones se otorgan las infracciones de cortesía.