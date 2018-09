Cámaras captan robo en transporte público en menos de un minuto https://t.co/9szRMhbnkp pic.twitter.com/VEhBK5Eelh — El Universal (@El_Universal_Mx) 3 de septiembre de 2018

Un minuto bastó para que delincuentes armados asaltaran a los usuarios de una unidad de transporte público del ramal que recorre el Eje-2 Norte y Tlatelolco;En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómoy amaga con un arma de fuego al chofer, "no cierres las puertas y no le hagas al vivo", le advierte.El camión sigue su curso y el segundo delincuente, también con arma de fuego despoja sólo a ciertos usuarios, aparentemente ya elegidos, de sus pertenencias; "cámara, presten todo, miren, miren lo que traigo a mí me vale y mejor entregan todo porque no vale la pena, les doy en su madre", violenta el delincuente a los pasajeros y de inmediato regresa a la puerta delantera para abandonar el camión a toda prisa.Aunque el camión estaba repleto de pasajeros, la mayoría hombres,Por este hecho, la Procuraduría Capitalina ya abrió una carpeta de investigación y busca a los responsables, sin embargo, hasta el momento no han sido localizados.