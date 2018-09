Macron brinda ayuda de expertos para reconstruir museo de Brasil

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ofreció hoy la ayuda de expertos franceses en arte para contribuir a la reconstrucción del Museo Nacional de Río de Janeiro, el más antiguo de Brasil y destruido casi en su totalidad por un incendio. "El incendio del museo de Río es una tragedia.



Es una historia y una memoria que quedan reducidas a cenizas. Francia brindará sus expertos al servicio del pueblo brasileño para contribuir a la reconstrucción", dijo en el presidente francés en Twitter.

L’incendie du musée de Rio est une tragédie. C’est une histoire et une mémoire majeures qui partent en cendres. La France mettra ses experts au service du peuple brésilien pour aider à la reconstruction. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 3 de septiembre de 2018



Aunque Macron no detalló en su mensaje de qué tipo de expertos se tratan, la ministra de Cultura de Francia, Françoise Nyssen, explicó en un comunicado que ofreció al Embajador brasileño en Francia "todo el conocimiento de los agentes del ministerio de la Cultura (de Francia), en aspectos de museográcos, de conservación y de gestión de colecciones y de archivos".







Asimismo, la ministra agregó que "los equipos de los museos franceses están a la entera disposición de los equipos brasileños, en coordinación con los servicios de la Embajada de Francia en Brasil".



El ministerio de Nyssen aseveró que el incendio supone "tanto para Brasil como para los investigadores del mundo entero el mayor desastre para el conocimiento de la historia" del país latinoamericano y para la comprensión de su "diversidad cultural y natural".



"Todos los archivos cientícos han sido destruidos algunos bienes de interés patrimonial y cientícos de gran calado, como el fósil Luzia, el homínido más antiguo (hace 11.500-13.000 años) descubierto en Brasil en 1974 gracias a un equipo franco-brasileño", indicó el ministerio.



El Museo Nacional de Río de Janeiro, ubicado en un edicio considerado una joya de la arquitectura de inicios del siglo XIX, ha sufrido un inmenso daño aún no precisado y su acervo ha resultado destruido en casi su totalidad.



El fuego se desató a noche de este domingo por circunstancias aún no aclaradas y durante la mañana de hoy los bomberos combatían todavía algunos pequeños focos.



El histórico edicio, con 200 años de antigüedad y que albergaba el museo más antiguo de Brasil, fue construido por decisión del rey Juan VI de Portugal e inaugurado el 6 de junio de 1818.