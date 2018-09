LAS DUDA DE HÉCTOR

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Héctor López ganó y anunció que ya venían los cambios en su gabinete, pero no llegaron. El único ajuste de primer nivel posterior al 1 de julio fue la incorporación de Jorge Cano en Comunicación Social. Y no habrá más hasta que tome protesta para el siguiente trienio, o sea a partir del 10 de octubre.Algunos cambios están decididos, pero no tiene caso el doble desgate que significaría hacer nombramientos ahora y luego tener que someterlos a otra ratificación por el Ayuntamiento entrante. Entre azules y opositores persiste la idea generalizada de que es necesaria una sacudida al equipo de Héctor.En radiopasillo son cantados los relevos en Desarrollo Social, Tesorería y Seguridad Pública. Pero sobre otros cercanos al Alcalde que se daba por hecho que se iban, como el secretario del Ayuntamiento, Chuy López Gómez, y el director de Gestión Ambiental, Ricardo de la Parra, parece que todavía no está nada escrito.En Tesorería el Alcalde confía en su brazo derecho Enrique Sosa, pero otro bando azul empuja el nombre de Omar Mares, exresponsable de Finanzas de la campaña de Diego Sinhue a la Gubernatura.En Secretaría de Ayuntamiento hay varias opciones: el regidor José Luis Manrique, que no es del equipo de Héctor; mover a Christian Cruz de la Sindicatura; o finalmente dejar a Chuy López; o un as bajo la manga que ya intentaron con el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez, que les dijo ‘no gracias’.Entre las dudas que están por despejarse, está la de cómo armará Diego Sinhue su Secretaría Particular. A la cabeza parece perfilarse el todavía diputado local por León, Juan Carlos Alcántara, hombre de la confianza del Góber electo desde que fue su secretario en Desarrollo Social y Humano del Estado.Una pregunta es qué rol jugará el exdiputado local y exjefe del PAN Guanajuato, Lalo Trujillo, quien al final del trienio de Márquez encontró acomodo como responsable de la agenda del Mandatario. Una opción es que se mantenga en la estructura de la Secretaría Particular con tareas políticas, o bien, asumir formalmente la Subsecretaría de Vinculación Política que depende de la Secretaría de Gobierno.Otra salida que suena lógica es que Trujillo Flores vaya a la Secretaría General del Congreso. A él seguro que no le desagradaría nadita, ya conoce y disfruta de las entrañas del proceso legislativo. Además, a un coordinador de bancada azul como Jesús Oviedo no le incomodaría un Secretario fuerte.De no ser Gerardo el Secretario del Congreso, otro perfil natural es el de Jorge Jiménez Lona, el jefe de asesores de la bancada del PAN que ya ocupó ese puesto de forma interina cuando Christian Cruz pidió licencia para acompañar a Héctor López en la campaña. Además domina ampliamente esas tareas.La incógnita mayor es Juanita de la Cruz (funcionaria de gran poder en las dos últimas administraciones estatales), no si se queda o no, se da como un hecho que sí, sino su nuevo papel. Lo más probable es mantenerla en la súper Coordinación que le crearon y que le permite moverse a placer.Pero si lo que quiere Diego es que salte a la línea visible del frente de batalla, ahí está la Subsecretaría de Vinculación y Desarrollo Político donde tendría que reportar con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, antes que con el Gobernador, con quien está acostumbrada a derecho de picaporte.Esta semana ooootra vez la Policía de Celaya en el escándalo. Ahora elementos son acusados de abuso, de golpear a un joven y hasta de intento de violación. La versión del secretario de Seguridad, Juan José González, la sabíamos antes de que la diera: se va a investigar y no se tolerarán abusos.Hace meses que se dieron acusaciones de hostigamiento laboral y sexual por parte del director de la Policía a oficiales, pero nadie las tomó en serio. Hoy si se le cuestiona al alcalde, Ramón Lemus Muñoz Ledo, o al secretario de Seguridad, Juan José González, dirán que la investigación sigue.Ahora el acusado Director de la Policía es el encargado de investigar lo ocurrido el sábado 18 de agosto afuera del estadio de futbol cuando aparentemente policías dispararon sus armas al aire y al piso para disuadir una riña entre porras. Pero ya lo dijo ante la Comisión de Seguridad: los policías no dispararon afuera del estadio Miguel Alemán Valdés al término del partido entre Celaya y San Luis. ¿Le creemos?La Fundación León Agradecido sumó al Cuerpo de Bomberos a los beneficios de las tarjetas de descuento que desde el inicio del programa se entregaron a policías y tránsitos municipales.La asociación que preside Luz Graciela Rodríguez también les entregó apoyos como: despensas, útiles escolares, calzado, cuponeras para alimentos y boletos de cortesía para el Parque Acuático Splash.