“Abusados, despertemos”

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

R- Guau, mi Santias, el domingo me apantallaste con tus propuestas para paliar, anticipar o resolver los problemas que se nos vienen encima.R- No es broma mi Santias, tu propuesta describe la realidad y muestra un camino, te cito: “En este contexto, el de nuestra realidad de escases de recursos con una población creciente, dentro de un modelo depredador que contamina y cada día disminuye los recursos naturales, ¿qué hacer?... En mi opinión, organizarnos para que tomados de la mano con nuestros gobiernos, la ciudadanía participe en la búsqueda e implementación de soluciones; una de ellas, recuperar las vocaciones productivas de la sociedad rural de manera que pueblos y comunidades, trabajen con la tecnología disponible, priorizando, no la ganancia ni la riqueza, sino la producción de alimentos cuidando la sustentabilidad de manera tal que los recursos naturales se renueven a la misma tasa en la que los gastamos,… para garantizar nuestra supervivencia y que las generaciones futuras tengan lo necesario para vivir. En lo que salen nuevas propuestas, por ahí empezaría yo…”S- Así lo veo, perro. El futuro no es halagüeño, por eso primero garantizar la comida; tiene muchos retos que en mi opinión solo se pueden sortear trabajando de forma organizada, apoyándonos en la tecnología y la innovación, con un respeto irrestricto al medio ambiente y al cuidado de nuestros recursos naturales; todo soportado por programas de formación humana, educación y capacitación para el trabajo para todos, rompiendo los paradigmas de lo que Sir Ken Robinson llama, educación “tradicional”, la que privilegia la memorización y las evaluaciones sobre la capacidad de resolver problemas y simplemente aprender. Modelo que ha llevado a la juventud y a las familias mexicanas a privilegiar el certificado, el diploma o el título sobre el conocimiento, sobre el aprendizaje, sobre el saber. Modelo cuya perversión son ciudadanos que se creen con derecho al trabajo y a una buena remuneración, respaldados por un certificado, pero no por conocimientos.R- Guauuu, mi Santias y ¿qué es lo que propones?S- Un sistema educativo paralelo que enfatice la formación humana, el civismo, la construcción de ciudadanos con valores comunitarios sustentados en la colaboración y la solidaridad, y que a la vez capacite en artes y oficios a todos aquellos que quieran aprender algo, sin requisitos de estudios o de calificaciones ¡Vamos!, un sistema tan incluyente que no requiera siquiera de saber leer y escribir, con contenidos prácticos que permitan a las gentes, sin importar su edad, incorporarse de inmediato a actividades productivas con énfasis en la producción de alimentos.Uno de mis sueños, Rufo, es que todo adolescente sepa producir alimentos, que conozca como cuidar gallinas, ordeñar una cabra o cultivar jitomates; para, en un segundo nivel, enseñarles a producir quesos, hacer mermeladas, salsas, embutidos o procesar aguacates. El objetivo es combatir el hambre y la desnutrición como política de gobierno, para tener ciudadanos sanos y funcionales.R- Guarraguauuu, mi ínclito humano, eso daría oportunidades a todos…S- Y no solo eso, mi Rufo, también permitiría transitar a los pobres y vulnerables, del sector asistencial al sector productivo, es decir, construir ciudadanía.R- Auuu, ¿y de donde sacarías los recursos para ello, mi Santias?S- Como diría el clásico: “Combatiendo la corrupción…” ¡No!, no te rías. Simplemente, a manera de ejemplo, analiza el porcentaje que representan los sueldos y prestaciones en las estructuras de gobierno y verás que la ineficacia casi parece norma. Si eficientamos las estructuras de gobierno, si ponemos a las personas capaces a cargo, si dejamos de pagar favores electorales, políticos o partidistas con puestos de gobierno, tendremos lo necesario para lo que estoy proponiendo; si en adición, todas las secretarías e instituciones de gobierno trabajan eficientemente y de manera colaborativa, como lo establecen las políticas de transversalidad en Guanajuato, tendremos no solo el ahorro, sino el modelo de trabajo para generar riqueza que se distribuya entre los guanajuatenses, sin tener que esperar inversionistas extranjeros que vienen a lucrar con nuestra mano de obra, nuestros recursos naturales, nuestros tratados comerciales y nuestra ubicación geográfica.R- Guarraguauuu, ¿estás diciendo que para generar empleos no requerimos de inversionistas extranjeros?S- ¡Clarines!, eso estoy diciendo, el día que México, que los mexicanos nos decidamos a trabajar de forma organizada, a aprovechar nuestras riquezas cuidando el medio ambiente y los recursos naturales y a entender que, respetando a los países vecinos, las riquezas de México deben ser para los mexicanos, otro gallo cantará.R- Grrr, pero eso no va a pasar si nuestros gobernantes solo trabajan en función del beneficio económico y político para ellos, para sus cuates, parientes, compadres o correligionarios.S- Por eso aclaré, perro, primero hay que combatir la corrupción; pero de que hay manera, la hay, cosa de ponernos abusados… ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.Santiago Heyser BeltránEscritor y soñador