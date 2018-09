Bienes públicos, negocios privados

Desde el poder es muy fácil alinear las cosas para favorecer y enriquecer a compadres, amigos y prestanombres.Lo penoso es que todos alrededor lo saben,porque así no pierden la candidatura. Lo saben los empresarios cercanos y lo saben los secretarios, lo conocen los encargados de dependencias y los de compras. Lo saben los funcionarios que ya se fueron y en voz baja lo comentan ya sin temores. El sexenio termina.La mayoría de las veces es difícil darnos cuenta del contrato inflado, los arreglos bajo la mesa y las licitaciones amañadas o a modo. Hasta que un día alguien dice: “oigan ustedes de la prensa,De repente el monstruo de la corrupción se aparece en las huellas y los rastros imposibles de ocultar.Tomemos un ejemplo más que concreto: la cuasi donación de un terreno “pechuga” dentro del Aeropuerto Internacional de Guanajuato.Resulta que el Gobierno le vende a una empresa -que aún no nace-Le llaman Skyplus, como si fuera ciencia oculta hacer un parque industrial al lado del aeropuerto y con acceso preferente. Sky, porque les regalaron el cielo y Plus porque les dieron algo más, les entregaron a proveedores del



El pretexto es tan increíblemente infantil: “es que en el Gobierno no sabemos hacer negocios”. Vaya que sí saben hacerlos, pero curiosamente “la casa siempre pierde”.

Luis Quiroz, quien preside elSi el terreno fuera de él, jamás lo hubiera rematado así.Es un negocio peladito y en la boca, un bombón para cualquier desarrollador. Recibe unas 80 hectáreas en 120 millones. Se venden 60 hectáreas a 1,500 pesos promedio por metro. Se recogen cuando menos 900 millones.el puente, la luz y el agua, y ¿qué creen?, tienen a su lado una bella pista de 3.5 kilómetros del aeropuerto para recibir carga, aviones, talleres, logística.Y si son un poco listos, las tierras se rentan,Luis Quiroz no puede tomarnos el pelo. Él sabe que el propio Puerto Interior podía desarrollar esa “pechuga”.y convirtió a su compadre en el sumo sacerdote de las compras y los negocios ocultos. “¡¿A poco no?!”Continuará