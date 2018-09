Una diplomacia suicida

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A Germán Dehesa a 8 años de su muerte.Cuando Peña Nieto invitó acometió uno de los más graves errores diplomáticos desde la fundación de la República en 1824.Los expertos podrán analizar si la suscripción del Tratado de Guadalupe, mediante el cual México acordó ceder la mitad de su territorio a los Estados Unidos, constituyó o no una equivocación, de la misma manera que se podrá discutir si fue un yerro o no, el Tratado Mon-Almonte firmado con España para obtener ayuda financiera y naval durante la Guerra de Reforma, oAhí quedan, para la vergüenza histórica de México, los Tratados de Bucareli, otra escandalosa pifia, una imperdonable felonía cometida por Álvaro Obregón cuando aceptó renunciar a lo dispuesto por la Constitución de 1917 en materia petrolera, siempre y cuando Estados Unidos lo abasteciera con dinero y armas para imponer a la fuerza Calles.En la invitación de Trump no hay nada qué discutir. Peña alegó en estos días de su muy afortunada despedida que “no midió el enorme resentimiento social en contra del candidato republicano”; que la invitación a Trump se había llevado a cabo para evitar el “cobro de facturas” en la parte financiera, depreciación del peso, así como graves daños para México y que había que construir puentes por si aquél llegaba a la Casa Blanca. Peña, por lo visto, ignoró que los mexicanos de nuestros días están más y mejor informados que nunca, hecho que se demuestra con la existencia de más de 70 millones de celulares y, por lo mismo, nosotros sí sabíamos hasta qué extremo había sido severamente dañada la sensibilidad nacional cuando el malvado peleador callejero nos llamó violadores, asesinos y ladrones, entre otros insultos más de la peor ralea.y que nos arrancó viejas costras de histórico rencor?¿Construir puentes con Trump? Habría que preguntarle a Xi Jinping, a Trudeau, a la May, a la Merkel y a Macron cómo van el proceso de construcción de sus “puentes” con el actual Jefe de la Casa Blanca… ¿Puentes? ¿Puentes con Trump? Cuánta miopía no solo diplomática, sino analítica al desconocer en términos absolutos la personalidad de sus interlocutores. Peña se confiesa implícitamente como un mal lector de los hombres y de su entorno.¿Un déspota como Trump con sus delirios de grandeza, puede ser un político agradecido? ¡Vamos, hombre!Quienes sí midieron y midieron bien, fueron Claudia Ruiz Massieu y Osorio Chong, ex secretarios de relaciones y de gobernación.y, tal vez, se hubiera evitado la desastrosa invitación promovida por Videgaray, el principal consejero áulico que parece tener poderes hipnóticos sobre Peña.El presidente mexicano perdió la oportunidad de ponerle una trampa insalvable al candidato republicano, solo candidato, porque durante la conferencia de prensa Peña bien podría haberle disparado a-Señor Trump, usted ha ofendido gravemente ay la prensa de México y del mundo, le exijo una disculpa pública…Trump, por un lado, no hubiera regresado esa misma noche a Arizona a cantar victoria sobre unos mexicanos acobardados y disminuidos, a quienes podía humillar como se les diera la gana, ya que después sería premiado con una recepción a la altura de un Jefe de Estado, reconocimiento que le permitió recuperar una notable posición en las encuestas presidenciales.De esta suerte Peña no se hubiera expuesto a los desaires de Obama después de que intentó entrevistarse varias veces con él, para ya ni hablar de Hillary¿Cadena de errores? Uno, haberlo invitado a la casa de los mexicanos. Dos: el encuentro, de cualquier manera equivocado, se debería haber llevado a cabo en las respectivas casas de campaña de ambos candidatos, pero en Estados Unidos. Tres:Seis: no haber aprovechado la conferencia de prensa con la debida valentía para dejar en claro y en público que México jamás pagaría el muro. Siete: haber tenido que largar a Videgaray de hacienda (nos hizo un favor), el creador y operador del desastre.No saber “medir el enorme resentimiento social” constituye una prueba adicional pPeña tampoco supo medir el desastre que nos espera…