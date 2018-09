Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La Ex Hacienda San Cristóbal se encuentra lista para honrar el legado cultural de Diego Rivera y Frida Kahlo durante septiembre en el evento “Amor a la Mexicana”.“En mi sentimiento personal, la cultura es vehículo más eficiente de identidad de México, nos acerca más a tender puentes con otros países y otras sociedades; respeto la decisión, pero la cultura es un factor fundamental en nuestro País”, dijo Marta Sahagún.Hoy inicia el Primer Festival Gastronómico y Cultural La Cocina de Diego y Frida, el cual incluirá diferentes actividades culturales, culinarias y de moda durante todo el mes.La iniciativa del evento surgió después de tener un acercamiento con la Fundación Diego Rivera, con quienes acordaron realizar un fin de semana temático en la ex hacienda como los que se preparan a lo largo del año en el hotel.“Dijimos, siendo quienes son Diego y Frida no podemos hacerlo sólo un fin de semana, vamos a hacerlo todo el mes y tenemos una oferta gastronómica única llena de cultura”.El nieto del artista Diego López Rivera visitará la ex hacienda acompañado del recetario “Las Fiestas de Diego y Frida” mismo que el chef, Rodolfo Onofre preparará durante el mes, para deleite de los asistentes.“Es un recetario de cocina tradicional mexicana y bebidas con ciertas adecuaciones, que hacen platillos únicos, originales y exclusivos”.La cultura será representada con 8 copas de obras de artes de los artistas, mismas que serán colocadas en el Granero de la Hacienda.También se ofrecerán muestras de moda nacional con las pasarelas gratuitas de la regiomontana Vero Solís y su colección “Josefina” el día 6 y la tapatía Rosario Mendoza que mostrará sus creaciones de su marca Takasami el 13.“Vero Solís tiene una línea inspirada exclusivamente en Frida y la presentará aquí al igual que Rosario, quien tiene creaciones muy mexicanas con bordados y rebozos reconocidas internacionalmente por la identidad y orgullo mexicano que resalta”.Por las noches el hotel ofrecerá opciones de diversión, el 14 se realizará una Cena Sensorial de tres tiempos y amenidades como música en vivo.Para la fiesta de celebración de Independencia también se prepararán las recetas de los pintores, música en vivo, imitador de Juan Gabriel, actividades para toda la familia y bebidas emblemáticas.