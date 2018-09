AHORA: @facebook reporta caída de servicio en varios lugares del mundo por "mantenimiento" pic.twitter.com/PVW5A6JehY — Mauricio Bustamante (@tv_mauricio) 3 de septiembre de 2018

Media hora tratando de ingresar en facebook.

No encuentro noticias de que se haya caído...

novedades?#facebookdown #facebookCaído — Gabi Bravo (@GabitaBravo) 3 de septiembre de 2018

#ULTIMAHORA @instagram y @facebook parecen estar caídos, desde hace una hora aproximadamente, no actualizan ni cargan fotos o videos, hasta el momento, no hay información oficial. Repórtenme si presentan inconvenientes con sus cuentas, los leo, gracias! 5:15 pm — Dereck Blanco (@Dereckb) 3 de septiembre de 2018

Se cayó #Facebook una vez más... cómo mi dignidad — Benjas (@Benjamin_Celis) 3 de septiembre de 2018

No sé si son vainas mías pero creo que no se puede entrar a #Facebook sin el uso de un VPN. Alguien más está tniendo problemas? — César Oropeza (@elperrote) 3 de septiembre de 2018

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Usuarios indignados se preguntan por qué no pueden publicar, compartir ni transmitir nada por la red social: Facebook.La red social presenta problemas a nivel mundial, en redes sociales los usuarios de diversas partes del mundo indican que no pueden utilizarla de manera usual.Se ha anunciado un momento de 'espera' debido a que están haciendo mantenimiento en el portal. Se espera que no dure mucho.Hasta el momento por medio de Twitter miles de personas están reportando su situación, que además afectó a Instagram también.La red social ha registrado una interrupción de su servicio reportada por usuarios de todo el globo.