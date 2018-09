Quiero ver al 'Canelo' abajo y acabado: Golovkin

A menos de dos semanas de la pelea contra Saúl Álvarez, Gennady Golovkin no cambia su discurso agresivo y señala que quiere “acabar” con el boxeador mexicano. En teleconferencia, el pugilista kazajo no detuvo su ofensiva verbal contra el 'Canelo' a quien quiere “verlo abajo y acabado”.



“Esta vez quiero lastimarlo, quiero velo abajo y acabado”, declaró Golovkin.



El 15 de septiembre en la T-Mobile Arena, Álvarez y Golovkin se enfrentarán por segunda ocasión en una pelea de desempate luego de que el año pasado ninguno salió victorioso.



De 36 años de edad, 'GGG' reconoce que la confrontación con el mexicano es la más grande de su carrera y que a pesar de que llega en la etapa nal, se siente con la fortaleza de un peleador 10 años menor.



“Entrené muy bien me siento muy bien y la edad no creo que inuya: declaró el campeón mediano del CMB. Golovkin sostuvo que hace un año, la forma de pelear del 'Canelo' lo decepcionó.

"El estilo de 'Canelo' siempre es boxear pero en la última pelea siempre evito pelearme. No mantuvo su palabra, por eso es deshonesto. Pero que diga lo que el quiera”.Ambos peleadores arribarán el lunes para iniciar la semana de la pelea, que hasta ahora es la más esperada del año.