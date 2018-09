Carlos Salcedo se da un 'entre' con periodista

Sin palabras que de esta barrida innecesaria del rival venga una lesión que me aleje de las canchas de nuevo! Gracias @Eintracht y @miseleccionmx por el apoyo. Gracias a todos los que se han tomado el tiempo de mandarme un mensaje o una llamada y enviarme sus buenas vibras pic.twitter.com/jjKOZJWYjT — Carlos Salcedo (@Csalcedojr) September 1, 2018

Gracias por tu tuit y por confirmar lo que pienso. Espero que con los años la madurez llegue y que lo que tienes en los botines te lleve a un grande de Europa, porque calidad tienes. Y no te preocupes, mi felicidad no depende de ti, ojalá tengas una pronta y exitosa recuperación. https://t.co/J257uOELv0 — Gabriel Tamayo (@Gabrieltamayof) September 3, 2018

Sabes las reglas?Has estado en las charlas que tenemos con los árbitros? Esa jugada hoy en día dentro de el area es PENAL aunque toque el balón primero.2 puedes tocar el balón barriéndote para BLOQUEAR EL PASE. NO ES UNA JUGADA DIVIDIDA. Ya si no lo jugaste, ESTÚDIALO POR FAVOR https://t.co/EBcF8KB0Pg — Carlos Salcedo (@Csalcedojr) September 3, 2018

Entiendo la posición. No veo fuerza alguna en la barrida, la cual primero saca el balón. Son puntos de vista y nadie tiene la verdad absoluta. Lo que sí se me hace mala leche es culpar al rival. Imagínate cuantos tuits veríamos por partido. — Gabriel Tamayo (@Gabrieltamayof) September 3, 2018

Ya que me opacan mi felicidad me regreso a Guadalajara. pic.twitter.com/LpLDiv8zud — Gabriel Tamayo (@Gabrieltamayof) September 4, 2018

Aqui no se pierde ni 1 minuto, volveré a romper pronósticos. Objetivo fijo para alcanzar a cerrar la Bundesliga y fase de grupo de la Europa League... #EstoApenasComienza A PICO Y PALA MAE @erick_punta VAMOOOOOOOS pic.twitter.com/x3ARLrNBTH — Carlos Salcedo (@Csalcedojr) September 4, 2018

Carlos Salcedo, defensa de la Selección Mexicana, se metió en un toma y daca con Gabriel Tamayo, periodista en Guadalajara, quien criticó al "Titán" luego de la lesión que sufrió el fin de semana en la Bundesliga.Primero, Salcedo publicó en sus redes sociales un mensaje lamentándose por la lesión, luego de la barrida de un rival.Hasta ahí, todo tranquilo, pues decenas de aficionados le mostraron su apoyo a Salcedo, pero Gabriel Tamayo, quien se describe en Twitter como "Comunicador y líder", criticó al Titán por su supuesta postura de víctima."Barrida inecesaria?, en un partido? de verdad, insisto Salcedo tiene el potencial para ser el mejor central mexicano, pero le hace falta mucha asesoría y madurez mental", publicó Tamayo en su cuenta de Twitter (@gabrieltamayof).Esta réplica "encendió" al defensa, quien no se tardó en dar su propia respuesta: "Llevo tiempo viendo cómo mis éxitos opacan tu felicidad y en la primera oportunidad, opinas sin saber. Suele pasar cuando quieres protagonismo. Por primera y última vez, te lo daré, sólo que, primero Dios, seguiré cosechando triunfos; ya verás, mi portero", escribió Salcedo en la red.Tamayo no se quedó atrás y volvió a responder:Ya para entonces se veía que Salcedo estaba muy "caliente", pues volvió a cuestionar la crítica de Tamayo sobre la jugada que generó la lesión.Tamayo también respondió a ese comentario, recordando que la jugada no derivó en la expulsión del rival.Y aunque ahí terminaron los dimes y diretes, tanto el jugador, como el periodista se siguieron lanzando indirectas, empezando por Tamayo.Ya esta mañana, luego de ser operado, Salcedo publicó un par de videos mostrando su recuperación.