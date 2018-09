El Chicharito, con puertas cerradas en el Tricolor

Además de iniciar bien el ciclo mundialista, los amistosos ante Uruguay y Estados Unidos signican un reto extra para Ricardo Ferretti: demostrar que Javier Hernández no es indispensable en la Selección.



Algunos directivos consideran que ya no deberían llamarlo. Negrete inaugura alberca en colonia sin agua Aún no entra en funciones como alcalde de Coyoacán, pero Manuel Negrete ya mide lo que le espera.



Ayer, mientras inauguraba una alberca en su demarcación, el ex futbolista vio cómo vecinos del lugar se quejan por desbasto de agua. ¡Qué ironía!