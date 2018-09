"Tengo mucho respeto por Roger y por todo lo que ha hecho por el deporte. Ha sido mi héroe, y hoy no estuvo definitivamente en su mejor forma”, dijo Millman.



Empezando por esto: Federer tuvo dos puntos de set sacando para el segundo con 5-4, 40-15 y no pudo concretarlos; tuvo otro en el tercero con 6-5 en el desempate que tampoco supo materializar.

Y quedó fuera del Abierto de Estados Unidos,Luciendo lento y cansado en una sofocante noche en el estadio Arthur Ashe,en un juego de octavos de final que terminó casi a la 01:00 de la madrugada del martes.. El suizo, con cinco Abiertos de Estados Unidos en su palmarés, forma parte del selecto grupo de tenistas que atesoran 20 títulos de Grand Slam., con 13 grandes a sus espaldas. En su lugar, el serbio, sexto en la clasificación de la ATP, se medirá a Millman (55), que hasta la semana pasada nunca había pasado de tercera ronda en un major.Millman insistió en que no se dejaría intimidar por Federer y quizás le benefició el haber entrenado juntos meses atrás, antes del inicio de la temporada de hierba.Sin embargo, el resultado de su duelo fue sorpresivo. No solo por la derrota de Federer, quien inició la jornada con una foja de 28-0 en Flushing Meadows y de 127-1 en partidos de Grand Slam en general, o porque su rival estuviera por debajo del puesto 50 en la ATP, sino por como perdió.En el cuarto set, se puso 4-2 por delante, gritando "¡Vamos!" y poniendo en pie a todos los ruidosos espectadores equipados con prendas con sus iniciales "RF", lo que llevó al juez de silla a pedir silencio repetidamente. Pero en algo poco habitual en él, Federer perdió su saque justo después con un mal juego que quedó en evidencia cuando golpeó lo que debería haber sido un sencillo remate en la red.Los primeros síntomas obvios de que tenía problemas comenzaron mucho antes, en el segundo juego del segundo set. Atravesó un bache de 15 minutos en los que perdió 18 de sus 20 primeros servicios.Quizás le afectó el 75% de humedad. Los buenos golpes de Millman desde el fondo tampoco ayudaron. Mientras el conteo de errores no forzados subía, el suizo terminó con 77, casi tres veces más que los 28 del australiano, la esposa de Federer, Mirka, se tapaba la cara con las manos en la grada.