La Selección Mexicana sin sus “figuras” para la Fecha FIFA

La nueva era en la Selección Mexicana empieza con el interinato de Ricardo Ferretti. Un combinado tricolor sin las guras de los espectaculares, pero con la intención de iluminar los primeros pasos del proceso rumbo a Qatar 2022.



Falta mucho, mucho tiempo para el próximo Mundial, por lo que el Tuca, quien insiste en no tomar el puesto por todo el proceso, convocó a jóvenes, sin etiqueta de lujo en el mercado de transferencias, en comparación con las listas de Juan Carlos Osorio.



Hirving Lozano, de 23 años de edad, es el futbolista con mayor valor, de acuerdo con el portal Transfermarkt.com. Su carta se estima en 34.7 millones de dólares. El volante del PSV Eindhoven, autor del gol histórico sobre Alemania en Rusia 2018, asume el rol de la gura tricolor.



Y le tocará convertirse en uno de los líderes, para que los de nuevo ingreso, como Diego Lainez, Roberto Alvarado y Gerardo Arteaga. Entre los adolescentes de la Selección Mayor, Arteaga, lateral izquierdo del Santos Laguna, presenta la carta más barata. El defensa lagunero vale 580 mil dólares.



De la lista del Tuca —sin contar a los lesionados—, para los amistosos ante Uruguay y Estados Unidos, el combinado tiene un valor 132.7 millones de dólares. En la que presentó Osorio para la Copa del Mundo se estimaba en 171 mdd.



“Si no les damos esta oportunidad a estos muchachos, estaríamos truncando la evolución e ilusión”, dijo Tuca Ferretti en su presentación. “Este es el futuro de nuestra Selección Mexicana”.



El “futuro” tendrá su primera prueba ante Uruguay, que presenta todo su arsenal para el juego del viernes, en Houston. “Qué gran oportunidad de demostrarse ante lo mejor de lo mejor”, agregó el Tuca.



La celeste llegará a Estados Unidos con Luis Suárez, de 81 millones de dólares, y José María Giménez, de 40.5 mdd.



El cuadro completo se cotiza en 370.7 millones de billetes verdes. Ferretti invitó a no pensar en un triunfo, empate o derrota, porque el enfoque para estos partidos serán la formación de los jóvenes.



Sin embargo, ante un Estados Unidos también en un proceso de renovación, sí sería obligación sacar la victoria, ya que el cuadro de las barras y las estrellas presenta un plantel equivalente a los 62 millones de dólares.