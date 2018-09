Toros se quedan 'débiles' ante Pachuca

Celaya no pudo vencer a Pachuca en la jornada 6 de la Copa MX, tras el resultado adverso, tendrá que espera hasta mañana para conocer si logra avanzar a los octavos de final.Celaya fue a Pachuca con la misión de sacar los tres puntos, se encontró ante un Pachuca fuerte, el cual dominó el partido y que no dejó hacer nada al equipo astado, que en esta ocasión no contó con su técnico en el banquillo, Enrique Meza cumplió una suspensión por tarjeta roja.Los Toros tuvieron varias claras en el partido, el protagonista y quien estuvo cerca de anotar, fue Rodolfo Salinas, la contundencia falló, pero no así al rival.Al minuto 36 Raúl ‘Dedos’ López mandó un centro al área de Roldán, el jugador ‘Tuzo’ se elevó y logró encontrar el balón de cabeza, esto unido a una mala salida de Roldán, se vino el primer para Pachuca.Celaya todavía no regresaba al encuentro, cuando llegó el segundo. Christian Giménez, controló el esférico en media cancha, vio a Juan David Pérez entrar al área y mandó el balón, el colombiano al ver que tres defensores de Celaya lo esperaban, regresó el balón al ‘Chaco’ quien no dudo en disparar y con un desvió de la defensiva astada logró vencer a Roldán. Así se fueron al descanso.Para el complemento, Celaya fue mandando poco a poco sus cambios, Rodrigo López, Luis Razo y Mitchel Oviedo buscaron ser los revulsivos para Celaya, pero no lograron tener éxito. Pachuca dominó y ganó tranquilamente para ser el primer lugar del grupo 8 con 10 unidades.Los Toros tendrán que esperar a los resultados de mañana para saber si entra como uno de los mejores segundos lugares de este torneo.