“La calidad no crece en las macetas”, declaró Boy a Pietrasanta.



“¿No te gusta Pizarro? Acabas de hablar sobre calidad Tomás, ¿y a ti no te gusta?”, preguntó Faitelson.



“A mí no me gusta, no hagas una polémica tonta. Es una polémica tonta. No voy a discutir calidad de futbol, contigo no voy a discutir, David Faitelson, porque no sabes nada de futbol. De calidad no entiendes nada. Dedícate a hacer el color”, le dijo.



“Haz polémica con Hugo Sánchez y se acabó”, le dijo, pero 'Hugol' le preguntó que por qué lo metía en sus broncas.

Haciendo un análisis sobre los posibles jugadores mexicanos que irán a Qatar 2022,José Ramón Fernández le preguntó sobre jugadores como Diego Lainez, Roberto Alvarado, Jonathan González, Orbelín Pineda, Víctor Guzmán, Erick Gutiérrez, 'Chucky' Lozano, a quienes aprobó, pero le preguntó por Rodolfo Pizarro, al que rechazó.Boypor Faitelson.pero el ex jugador de Tigres no quiso contestar, reiterando que no haría polémica.Finalmente,Anteriormente, David Faitelson ya había causado polémica con Boy, asegurando que 'estaba desempleado' como entrenador.