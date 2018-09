Eduardo Yáñez

problemas

mal carácter

golpeó a un viejito de 60 años

Mario Peña

Falsa Identidad

Zempoala, Hidalgo.

testigo

Yáñez

razón.



"Desde el viernes pasado (31 de agosto), aquí en el pueblo habían estado grabando varias escenas de una novela o serie, donde sale el tal Yáñez. Ese día, él se dejó tomar fotos con la gente, aunque de mala gana, pero el día siguiente (sábado 1 de septiembre) Yáñez se puso mal y armó un zafarrancho".

Conviviendo con las fans para #falsaidentidad desde Zempoala,Hidalgo. Una publicación compartida por Eduardo Yañez (@eduardoyanezofc) el 31 de Ago de 2018 a las 9:04 PDT

Falsa Identidad

Presidencia Municipal,

Eduardo Yáñez

testigo

Mario Peña.

Muy buenos días. Gracias Zempoala! Una publicación compartida por Eduardo Yañez (@eduardoyanezofc) el 3 de Sep de 2018 a las 6:42 PDT



"Don Mario estaba mandando un mensaje, y Yáñez volteó a mirarlo y le dijo: ‘¿qué me estás mirando?, déjame hacer mi trabajo’. Entonces el señor le contestó: ‘yo no te estoy haciendo nada’; pero Yáñez le respondió: 'déjame hacer mi trabajo, no me estés interrumpiendo'".



"Yáñez se acercó molesto y le dijo: ‘te estoy hablando, que no me mires, deja de grabarme, pin$%& indio de mie&[email protected]’. Don Mario le contestó: ‘mie&[email protected] tú, compa, yo no’, y entonces Yáñez le soltó un trancazo al señor, que lo hizo azotarse contra la pared".

Mario Peña

La cara le quedó bien roja



“No se la va acabar el cab$%&. Ahorita que venga le vamos a dar una pin$%& arrastrada que no se la va a acabar, a ver si así se le quita lo cab$%&".

Solo adelante! Una publicación compartida por Eduardo Yañez (@eduardoyanezofc) el 4 de Sep de 2018 a las 6:50 PDT

Yañez

Paco Fuentes,

demanda



“Quiero pedir una sincera disculpa al público y a la persona afectada por mi acción. No fue la correcta. Mi vida personal no está a la venta”.

Quiero pedir una sincera disculpa al público y a la persona afectada por mi acción. No fue la correcta. Mi vida personal no está a la venta. — Eduardo Yañez (@LaloYanezLue) October 12, 2017

está metido nuevamente endebido a que no controla su¡y por nada!Foto: Instagram.Esta vez, el actorde edad llamadosólo porque estaba viendo desde lejos la grabación de una escena de la telenovelade Telemundo, enUncontó cómoperdió completamente laEse fin de semana, la producción depreparó todo para grabar en el centro, donde está lapor lo que colocaron un cerco y hasta policías para evitar que la gente del municipio se acercara.Y mientrasgrababa su escena, alrededor de las 11:20 de la mañana de ese sábado, elobservaba desde su local junto a donDonno se pudo defender del asombró que le causó la reacción del actor.del golpe y después no quiso ni llamar a su familia, pero la gente que presenció los hechos, querían linchar al actor, lo que además, puso en riesgo a toda la producción de la telenovela.El programa de Primera Mano realizó este reportaje sobre Yáñez.El actor de telenovelas como El Maleficio, Te Amaré en Silencio, Destilando Amor, Fuego en la Sangre y Corazón Salvaje, no ha dicho algo al respecto de este rumor, sin embargo, en su cuenta de Instagram publicó este martes 4 de septiembre una fotografía en la que escribió: "Solo adelante!".Cabe recordar que en octubre pasado,golpeó al reportero de la cadena Univisión,porque le preguntó cómo iba su relación con su hijo y Yáñez se enojó tanto que lo agredió.Debido a la polémica y a lainterpuesta por Fuentes, Yáñez se disculpó a través de Twitter por su arrebato.Con información de TV Notas