Familiares de Fabio Melanitto conocen a su hija con Ivonne Montero

"Fue un encuentro muy positivo. Muy fuera de lugar por la circunstancia en que se dio, pero siempre a tiempo. Mi casa y mi corazón siempre estarán para brindar amor y cariño"

La actriz y cantante Ivonne Montero reveló que familiares de Fabio Melanitto conocieron a su hija Antonella.El pasado fin de semana, durante la reapertura de Antonella Academia de Arte, Montero reveló que tuvo un acercamiento con la hermana y la sobrina de Fabio, asesinado el pasado 15 de agosto en la Ciudad de México.Comentó que son muy lindas y amorosas y que les enseñó imágenes de cuando su hija era más pequeña., declaró al programa "Ventaneando".Melanitto y Montero se casaron a finales de 2011, pero se separaron cuando ella estaba embarazada de Antonella.En una conferencia de prensa, Montero dijo sobre su ex: "No era matón, no era asesino ni ratero".Dijo que le enseña a su hija a orar para pedir por el descanso de su papá Fabio.