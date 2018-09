Michelle Salas, 'enfurecida' con Luis Miguel por hacerle esto

lo puso 'contra ella'.

Michelle no le reclamó a su papá, pero sí enfureció cuando en la serie el personaje de Luis Miguel le negó al de Erika Camil que él tuviera una hija.

La que no la estaría pasando nada bien, al menos en cuanto a problemas familiares, es Michelle Salas, quien al parecer está muy molesta y dolida con Luis Miguel tras una discusión que 'provocó' una ex novia del cantante, y tras la seríe biográfica en la que parece que ella nació por un amorío por despecho.Una amiga de la modelo contó para TVNotas que Michelle y 'El Sol' llevan 10 meses peleados. Dijo que todo comenzó cuando Luis Miguel la corrió de su casa, pues su ex, Desirée OrtizLas cosas se habrían puesto aún peores cuando se transmitió la serie y se retrató a Stephanie Salas como una mujer fácil, y a Michelle como producto de un 'acostón por despecho'.La amiga habría dicho queDijo que Michelle se la pasaba llorando y que comentó que a veces para la gente es más importante la fama y el dinero.Con información de TVNotas.