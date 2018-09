Modelo brasileña con pierna biónica 'enamora' en redes sociales

Paola Antonini es un modelo a seguir a sus 24 años, pues está triunfando en el mundo del modelaje, practica deporte, se divierte viajando y reúne cada vez más seguidores. El incidente que la dejó sin una pierna no pudo detenerla.

En 2015 una conductora la arrolló mientras metía sus maletas en un auto. Pasó 14 horas en cirugía y le amputaron la pierna izquierda.





En su cuenta de Instagram luce sus uñas pintadas, bikinis, pantalones rotos, faldas, vestidos, en fin, ella no esconde quién es, cosa que usuarios le aplauden.





Ya tiene más de dos millones y medio de seguidores, y a muchos de ellos los 'alborotó' cuando hizo el reto, sí, ese reto de bailar 'In my feelings' fuera del automóvil.

Dijo que no podía faltar, y subió el video bajando del auto y bailando.



Não podia faltar né? #kikichallenge #kikidoyouloveme #inmyfeelingschallenge Una publicación compartida por Paola Antonini (@paola_antonini) el 24 de Jul de 2018 a las 9:09 PDT