Cuando tomas cerveza o miel comes plástico ¿lo sabías?

nunca desaparecen del todo.

Están por todas partes, no paramos de generarlos, desecharlos y comérnoslos.

'My little plastic footprint'

educir el consumo de plásticos, sobre todo los de un solo uso.

¿Cómo saber qué contiene plástico? Descarga 'Beat the microbead'

Debido al efecto del tiempo, la luz del sol y la actividad de las olas, una botella de plástico se reduce a partículas microscópicas. Esto conlleva una contaminación muy seria: ya no es suficiente con recoger los restos que vemos, todo está lleno de plástico que nos pasa desapercibido.

La presencia de los desechos plásticos ya es tal que también nos los comemos cuando le ponemos miel al café o nos tomamos una cerveza.Pero podemos hacer algo para ralentizar este macabro círculo vicioso:Para ayudarnos en estas dos labores, hay varias aplicaciones móviles que acercan esta realidad a la palma de tu mano y te ayudarán a dejar de contribuir a la producción de plásticos.Está pensada para. Propone retos personalizados para rpuedes elegir si eres una familia con hijos que se preocupa de la huella de plástico que deja su hogar, un amante de los océanos o un urbanita que quiere diseñar un estilo de vida libre de plásticos. Una vez has elegido, te dice la cantidad de plástico que consume de media una persona como tú al año., como no pedir bolsa de plástico, popote o llevar tu termo de agua en vez de comprar una botella de plástico.En realidad los microplásticos no llegan a desaparecer, soloHay cada vez más países que prohíben añadir microplásticos a los productos de cosmética,La app Beat the microbead escanea los códigos de barras de los productos de cuidado personal y alerta al usuario de la existencia de micropartículas, las cuales terminan directamente en el mar, sin que haya forma alguna de evitarlo.Para conseguirlo, utiliza una base de datos y la cámara del teléfono. La aplicación no reconoce todos los productos del mercado pero permite que el usuario rellene la base de datos añadiendo productos nuevos.