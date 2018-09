Busca fundación comunitaria del Bajío participación de más empresas

“Se están generando condiciones para que nadie tenga que salir de Guanajuato por falta de oportunidades, que vamos en pleno camino, que falta mucho es cierto, que falta aumentar los sueldos también es cierto, tenemos que seguir trabajando fuertemente”, puntualizó.

, la Fundación Comunitaria del Bajío busca incrementar la participación de empresas comprometidas con mejorar el entorno social de sus trabajadores.El proyecto se desarrolla en comunidades cercanas a los parques industriales Castro del Río en Irapuato y Fipasi en Silao, donde la participación al principio fue incipiente, pero ahora se cuenta con más de 20 empresas que apuestan por atender a la población de estos espacios habitacionales.recordó que trabajan de la mano con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para atender las necesidades de las comunidades, más allá del asistencialismo y con proyectos de fortalecimiento social.Recalcó que la realidad de condiciones entre el desarrollo de los parques industriales y las comunidades siguen siendo brutales, pues aún falta drenaje, no hay escuelas bien equipadas, no tienen transporte público, falta seguridad y no hay servicio de recolección de basura, por lo que como Fundación buscan cambiar esta realidad.Este proyecto a desarrollarse en los próximos 3 año requiere de una inversión de 3 millones de dólares y al momento se ha logrado la inversión de 17 millones 115 mil 41 pesos, de los cuales el 42% ha sido aportado por el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del BID, 21% por las empresas y 37% por el Gobierno del Estado, tanto en recurso económico como apoyo en especie.entregó varios oficios de peticiones de apoyo a Rodríguez Vallejo, a fin de que pueda contribuir con la mejora de las comunidades rurales de Guanajuato.Enfatizó que tienen un nuevo proyecto llamado “Construcción Ciudadana”, dirigido a mejorar más las comunidades, y en el cual buscan la donación de 200 carretillas, material de trabajo y pintura, así como vehículos para traslado, a fin de que en un año se logre mejorar la calidad de vida de los habitantes.reconoció el trabajo de Fundación Comunitaria del Bajío y se comprometió a continuar con el apoyo a sus proyectos, pues incluso indicó que donaría una unidad de transporte.