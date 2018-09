Gasta Mineral de la Reforma tres veces más por traslado de basura a otro municipio

Luego del incendio de la estación de trasferencia de Mineral de la Reforma, el ayuntamiento gasta tres veces más por llevar su basura a otro municipio, informó el alcalde Raúl Camacho Baños.

Durante sesión de cabildo efectuada la tarde de este lunes, la comisión de Medio Ambiente del ayuntamiento entregó a los regidores un informe sobre la estación metropolitana de compactación y transferencia de residuos sólidos.

Al respecto, Camacho Baños indicó que enviará una petición al gobierno estatal para la creación de un proyecto para el tratamiento de la basura, al indicar que el municipio triplicó sus gastos desde que se quemó el predio de Santa Lucía.

AYUNTAMIENTO PAGA TRES VECES MÁS

Raúl Camacho señaló que trasladar las 600 toneladas diarias de basura de Mineral de la Reforma al municipio Santiago Tulantepec, cuesta tres veces más que cuando se depositaban en el predio de Santa Lucía.

“Se triplica el gasto (…) todo se complica, los recursos humanos, el gasto financiero, el desgaste de las unidades, es un problema muy complejo”.

Aunque el edil dijo desconocer el monto económico que gasta el ayuntamiento para el traslado de su basura, la síndica, Johana Montcerrat Hernández Pérez, indicó que el depósito de residuos costaba 800 pesos por tonelada, antes de que el predio se incendiara.

“Era realmente el gasto diario, el gasto corriente de diésel, a los operadores les costaba 800 pesos por tonelada”.

La funcionaria municipal detalló que antes del incidente, el ayuntamiento gastaba diario un aproximado de mil 200 pesos por cada tonelada de basura y combustible.

LLAMADO AL GOBIERNO

El presidente municipal dio a conocer que realizará un exhorto al gobierno para que dé una solución al relleno de Mineral de la Reforma y, que a su vez, informe “qué planes tiene para solucionar el problema (del tiradero)”.

Camacho Baños enunció que “el basurero es un tema estatal, no es un tema que nosotros traigamos”, tras argumentar que es el gobierno quien da las directrices a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado (Semarnath).

“Acordamos que en las próximas sesiones se pueda mandar un exhorto al gobierno”; no obstante, Camacho Baños no especificó una fecha.

Asimismo, descartó acercamientos con dependencias federales como la Semarnat, al insistir que en la zona de transferencia no es de su competencia.

“Nosotros no podemos tomar esa atribución, no nos corresponde, es un tema estatal que ellos decidirán, no sé si ya lo traigan en pláticas”.

Al cuestionarle respecto a qué aspectos sí son competencia del municipio, Raúl Camacho puntualizó que es depositar la basura “en un lugar donde cumplan con la norma”.

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

El alcalde de Mineral de la Reforma dio a conocer que el próximo 5 de septiembre presentará su segundo informe de actividades a las 9:00 horas en el teatro Chicomecóatl, ubicado en la cabecera municipal.

Camacho Baños mencionó que el documento se informará en sesión solemne y será similar al del pasado 8 de septiembre, cuando comunicó por primera vez sus actividades.