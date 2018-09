“Cuando cumplí los 18 años comencé a ir a la Madero porque está bien padre el ambiente, siempre buscamos las promociones porque como estudiantes nunca traemos dinero”, cuenta Mayra con humor.



“Como estaba bailando no sentía que se me subía, sólo me daba más sed, pero cuando salimos del antro el aire me mareó y comencé a vomitar, sentía el corazón que me latía súper rápido, la cabeza me punzaba y comencé a temblar, me sentía pésimo”.



“La enfermera me puso a vomitar, después me dijo que hiciera respiraciones y me tranquilicé un poco, me recostó en la cama y me dio de tomar suero. Me checó la presión y la tenía muy alta, cené muy poco porque sentía mi estómago vacío y agua mineral. La vecina se fue hasta que me quedé dormida”.



“A mayor exposición y disposición del alcohol es más fácil el acceso al consumo, desde los hogares que lo normalizan y creen que tienen el control. Un factor de riesgo es que los jóvenes imitan los patrones de conducta de los adultos”.



“Por tratarse de una sustancia legal y tolerable se minimizan los daños y riesgo a la salud, la exposición tan abierta como comprar refresco es lo mismo que comprar cerveza, muchas ocasiones se llega a pensar que es factible que conozcan y consuman el alcohol dentro del hogar para tener el control y se normaliza el consumo”.



“Hay casos de recaídas porque el consumo de sustancia es un problema de salud que se controla porque está siempre latente la posibilidad del consumo, trabajamos para que aprendan a controlarse, a medida que el usuario se responsabilice de su problema tendrá la oportunidad de poner en práctica las herramientas que se le faciliten”.



“Las figuras generadoras de amor, papá y mamá, no están en las familias y esto implica soledad y miedo en los hijos.

“Esta situación genera una reacción al interior, metabólica, que busca como tranquilizarse, considerando que el alcohol es un tranquilizante, un depresor, estas personas es lo que buscan”.



“La resistencia de las mujeres es menor que la de los hombres para metabolizar el alcohol, porque los varones tienen otra condición física, por ejemplo, su complexión, masa muscular, etc.”.



“Sentía náuseas y vomitaba, aunque ya no tenía nada en el estómago, mis manos estaban acalambradas, me dolían mucho, llegué deshidratada y muy débil de todo el cuerpo”, así llegó en dos ocasiones a urgencias una consumidora de alcohol.



“Siempre fui una bebedora social desde mi adolescencia pero nunca fue un tema que me importara, y así seguí cuando me casé, tomando en eventos, fiestas, etc.

“Hace 3 años se complicó la relación con mi esposo, tenía un bonito matrimonio pero nos separamos y entré en depresión, comencé a beber con frecuencia hasta llegar a tener problemas con el alcohol”.



“Aunque tus hijos no estén en el hoyo cuidas que no caigan, mi única resistencia fue creer que yo podía sola, no aceptaba que necesitaba ayuda, fue en la segunda ocasión que llegué a urgencias que mis padres me ayudaron y me fui a vivir con ellos”.

Las mujeres de Guanajuato ocupan el quinto lugar nacional en atención médica por intoxicación alcohólica.En primer lugar está Jalisco, después Yucatán, Estado de México y CDMX.En los últimos cuatro años y el primer cuatrimestre de 2018, unas 2 mil 114 mujeres fueron hospitalizadas por intoxicación aguda a consecuencia del consumo de alcohol.La Secretaría de Salud del Estado atendió de 2014 a 2017, un promedio de 500 guanajuatenses por año, tan solo en los primeros cuatro meses de este año suman 133 intervenciones de emergencia por el abuso de bebidas embriagantes.Pero no solo existen mujeres intoxicadas por abusar del vino, también el exceso ha provocado que unas 354 pacientes padezcan enfermedades causadas por su consumo.De 2014 a abril de este año, la Secretaría de Salud registró la atención de 260 mujeres por enfermedad alcohólica del hígado y otras 94 por cirrosis hepática alcohólica, es decir, en promedio se diagnosticaron por año 80 pacientes.Las promociones ofertadas por los bares son un atractivo para las mujeres porque están dirigidas principalmente para ellas; por ejemplo: dos por uno; no pagan cover; barra libre antes de medianoche; si ingresan 5 chicas la botella es a mitad de precio; noche de ladies, etc.Estas y otras promociones atraparon a Mayra, estudiante del último semestre de preparatoria, quien comenzó a frecuentar uno de los 26 bares ubicados en la calle Madero de la zona Centro.La adolescente solía consumir una bebida de un litro al precio de 50 pesos, la cual contiene principalmente vodka, un poco de tequila o whisky, refresco y bebida energética como Red Bull o Boost.Ella y un grupo de amigos festejaron el Día del Estudiante en un bar de la calle Madero, donde consumió cuatro litros durante toda la noche, cada bebida le costó 50 pesos.Debido al exceso de licor tuvo que recibir atención médica.Cuando llegó a casa, su mamá la baño y le preparó un café, lo cual le aumentó la ansiedad y pulso, por lo que llamaron a la vecina que es enferma para que la auxiliara.La estudiante platicó que no se considera una persona con problemas de alcohol; sin embargo, dijo que esa experiencia le hizo pensar en que podría tener problemas por el consumo de este tipo de bebidas.Kivi Betzabé Gálvez Guerra, directora del Centro de Atención Integral en Adicciones (CAIA), señala que por la legalidad del alcohol se minimizan los riesgos y daños a la salud.Actualmente, en el CAIA se atienden a cinco mujeres por consumo de alcohol.En 2017 se brindó ayuda a 26 pacientes femeninas, sin contabilizar las personas que se reciben en los Centros de Atención Primaria en Adiciones (CAPAS).A través de un historial clínico se define cuál será el tratamiento para cada paciente: consumidor experimental son tres meses de rehabilitación; consumidor problemático son seis meses con extensión a un año; en ambos casos no siempre significa que exista una dependencia a la bebida.La Directora mencionó que se brinda atención con medicina general, sicología, trabajo social, siquiatría, enfermería y talleres de rehabilitación sociocultural.Además, se cuenta con tratamiento para los familiares de los pacientes.Gálvez Guerra dijo que los pacientes del CAIA son referenciados por los CAPAS, Centros de Salud o por algún tamizaje en escuelas, aunque comentó que la mayoría llega por iniciativa de un familiar y no por decisión propia.Jorge Hernández Sánchez, vicepresidente del Colegio de Médicos Generales en el Estado de Guanajuato, comentó que el consumo de alcohol es un problema de disfunción familiar que trae graves daños a la salud.El médico explicó que el alcohol es un depresor con episodios de euforia, seguido de depresión hasta llegar a la inconciencia, afectando de manera directa el sistema nervioso con trastornos de coordinación motora, pensamiento, habla, así como un proceso de desinhibición donde los mecanismos de comportamiento y reacciones físicas se pierden.Aseguró que los excesos de consumo pueden ocasionar una intoxicación, el alcohol se absorbe más rápido que el agua.Explicó que en el caso de las mujeres, son más probables a una intoxicación por tener menor resistencia en comparación con los hombres.Hernández Sánchez agregó que el alcohol puede ocasionar daños directos al hígado encargado de la metabolización, la cual consiste en procesar a través de la sangre sustancias de los alimentos y medicamentos en no dañinas al cuerpo.En el caso del alcohol que llega a la sangre en segundos, cuando hay excesos, el hígado no elimina las sustancias tóxicas tan rápido como se debe, por lo que se van acumulando causando la muerte de las células hepáticas y trasforman el hígado en tejido fibroso de cicatrización (cirrosis).Por lo anterior, el sistema de desintoxicación que realizaba el hígado comienza a fallar y los problemas de salud en todo el organismo se comienzan a presentar.Mencionó que cuando una persona llega intoxicada a urgencias se le brinda atención médica de acuerdo a su cuadro clínico.La mujer de 42 años fue intervenida medicamente en dos ocasiones por intoxicación de alcohol, tenían que suministrarle suero, tranquilizantes y estar bajo observación médica.La mujer, madre de dos niños, platicó que tomaba cuando sus hijos estaban en la escuela o cuando dormían para que no se dieran cuenta; sin embargo, llegaron a presenciar y vivir hechos que no tenían que haber pasado durante los dos años que mantuvo su adicción.Comentó que es un círculo vicioso lleno de complicaciones emocionales, espirituales y físicas como el insomnio, para lo cual tenía que beber para dormir.Ella mencionó que durante un año dejó de beber pero sentía una fuerte necesidad de buscar la parte espiritual y en esta necesidad recayó durante un mes.Actualmente tiene cinco meses en rehabilitación en el CAIA, y dice sentirse muy estable porque tiene atención integral para su estabilidad física, emocional y espiritual.