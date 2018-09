“Hubo secuestro exprés sobre un japonés anteayer, es una preocupación primera en el sector (...) últimamente lo que estamos haciendo o diciendo es que no salgan sin necesidad, antes lo contrario, se estaba recomendando que vieran a sitios bonitos, pero la situación no permite”, enfatizó.



“Hay algunas empresas que decidan que no vienen, pero retirar es otra pérdida muy fuerte, creo que todas las empresas esperan que vaya calmando la situación (...) creo que dentro de lo malo, Guanajuato sigue siendo muy fuerte, el apoyo del Estado sigue siendo muy fuerte, yo recomiendo que vinieran a Guanajuato”, finalizó.

Laque sees lade la, pues además de, en días pasados hubo una un integrante de la comunidad, señaló Kosuke Takeo, director de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México en la entidad.Destacó que son los municipios dedonde se ha escuchado a través de noticia de radio que existe mayor problemática de inseguridad, por lo que emitieron recomendaciones a los miembros de la comunidad, para que se cuiden y no salgan en caso de no ser necesario.El también director general de la empresa NHK Spring México dijo que él no ha sufrido robos, sin embargo uno de sus colaboradores si fue víctima, por lo que decidió regresar a su país natal, perdiendo un recurso valioso y capaz para su empresa.Indicó que una de las peticiones a la autoridad estatal es que exista más presencia de elementos de seguridad y sobre todo, difundir entre la sociedad que no se participe en actos delictivos, sobre todo con personas que viven en pobreza.Enfatizó que al momento no se han retirado inversiones japonesas por cuestiones de inseguridad, ni ha habido empresas que decidan no invertir en la entidad, sin embargo existe la posibilidad de que haya empresas que decidan no venir a futuro.