Pide Fayad árnica por “tranquiza” que PRI recibió

Ante la derrota del PRI en Hidalgo, el gobernador Omar Fayad Meneses se muestra optimista. Afirma que su partido debe seguir con la frente en alto, aunque también tiene que escuchar la voluntad del pueblo. Gobernador, por primera vez el PRI pierde en Hidalgo.



—No es la primera vez, les recuerdo que hemos perdido en 2000 [a nivel nacional], a lo mejor no tan duro como en esta ocasión. Son los nuevos tiempos, un partido tiene que saber que a veces se gana y otras se pierde.



Un partido tiene que saber traducir la voluntad ciudadana, a veces te aplaude, otras te reprueba, te enaltece o te tumba, te crece o te reduce. El priísmo tiene que estar como nunca con la frente en alto, de pie, a lo mejor untarnos un poco de árnica para la inamación de la tranquiza, pero una vez que se pasa la inamación hay que volver al trabajo de rescatar las causas sociales, a laborar de cerca con la gente, a regresar a sus orígenes para que vuelva a reconquistar la voluntad de la ciudadanía.



Perder es la oportunidad para el partido, aprende algo que no sabía: ser oposición. Frente a ese panorama, el mandatario también habla sobre la relación de respeto y colaboración que mantendrá con Andrés Manuel López Obrador, presidente electo.



“El trato será directo con él, amable, respetuoso, participativo y con ganas de colaborar, nos lo refrendamos mutuamente. No me preocupa, sé que a algunos mandatarios de otros estados les preocupa la gura de este coordinador o superdelegado. “No me preocupa porque él es presidente, ganó, él va a gobernar, él tiene la facultad de decidir si quita a todas las delegaciones y que ojalá lo haga.



Si quiere reducir la burocracia, que siga el consejo que le di, lo hice y se lo dije. López Obrador, lo hice y tiene un costo político”. ¿Qué opina sobre el calicativo de vicegobernadores que se les está dando a los coordinadores? —No puede ser un vicegobernador, porque no existe la gura, no está en la ley, no existen vicegobernadores ni vicegubernaturas. Hay autoridades y hay órdenes.



Hay gobiernos y hay órdenes. El orden federal, el estatal y el municipal, cada uno tiene sus esquemas administrativos. El federal ha decidido cambiar el esquema, va a desaparecer a los delegados federales y va a crear una nueva representación del orden federal en Hidalgo, a eso no se le puede llamar vicegobernador, porque ni tendrá facultades ni fue electo, es un empleado administrativo que hace las veces de representante del gobierno federal en el estado.



A muchos de mis compañeros gobernadores les mete ruido, a mí no, yo estoy dispuesto a trabajar con quien me manden y no tendrán más funciones de las que la ley establezca. Incluso, Fayad Meneses también se muestra conado de cara a su segundo informe de labores que presentará mañana ante un Congreso opositor, ganado en su mayoría por Morena. Difícil, señala, pero cuando hay voluntad no debe haber problema.



El equipo que ganó, asevera, es su grupo: “Los senadores y los diputados electos son mis senadores y mis diputados, es el equipo con el que voy a trabajar, no puedo cometer la imprudencia, con mecenazgo, de no trabajar con ellos simplemente porque somos de partidos distintos”.



¿Busca reunirse con los nuevos diputados antes de su informe? —En el caso de Morena que obtiene la mayoría del Congreso, 17 de 18 diputados, estoy dipuesto a reunirme con ellos, quiero hacer una reunión con dos vertientes, una de cosas y otra de qué vamos a hacer. Aclarar situaciones que llevaron a puntos álgidos.



Espero poder trabajar hombro a hombro para que juntos sigamos construyendo para Hidalgo.

