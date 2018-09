El Regidor Emilio Arrellano Roig, niega haber falsificado la firma del Alcalde Edgar Castro Cerrillo, en el acuerdo que se suscribió para la entrega de mil 100 becas, por medio del programa “Estímulos Educativos”, que se canceló sin previo aviso y molestó a los beneficiados.

El Edil mencionó que él sólo busca atender los reclamos de la ciudadanía en los escasos días que le quedan como representante de sociedad, por lo que seguirá ayudando en la entrega de dichas becas.

Para las cuáles se tenía unas reglas de operación, que motivaba a los alumnos a mantener un buen promedio durante su educación primaria e involucraba a los padres a darle seguimiento, sin embargo sigue sin darse una explicación de su posible modificación a la comisión de Educación.

Arrellano Roig aseguró que el Presidente Municipal, quien presentó una denuncia penal en su contra por la supuesta falsificación de su firma en el mencionado documento, mal entendido las cosas.

“Es muy importante entender el trasfondo de esto, si es la firma o no es la firma o que si el documento, eso son vaciladas. Se pude demostrar, que si el documento es legítimo, y que no, la firma no es la del alcalde, pero abajo dice claramente,que no tiene que ser la del alcalde, eso lo mal interpreto Edgar, no yo”, declaró.