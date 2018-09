Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La pensión que ofrece elseñaló que la pensión será de mil 200 pesos al mes. Según Expansión , habrá excepción en la edad para las personas indígenas, pues podrán obtenerProbablemente esta propuesta se tendría que aplicar a partir del 1 de enero del 2019 y una vez que en la Cámara de Diputado se haya aprobado el presupuesto de egresos del gobierno federal, que puede suceder de entre el 15 al 31 de diciembre.es que solo se ofrecey con la propuestaes decir,Identificación oficial vigente (original y copia)Para los solicitantes no nacidos en México deberán presentar un documento oficial de las autoridades migratorias mexicanas que acredite su identidad y edad, así como su permanencia en el país por más de 25 años. Para acreditar su residencia tendrán que presentar recibo de pago de servicios con antigüedad no mayor a tres meses (energía eléctrica, agua, teléfono, impuesto predial) (Original)Comprobante de domicilio, se puede presentar recibo de energía eléctrica, agua, teléfono o impuesto predial con antigüedad no mayor a tres meses. (original y copia)Más información da clic en este enlace https://www.gob.mx/tramites/ficha/incorporacion-al-programa-pension-para-adultos-mayores/SEDESOL61 Consulta más noticias en https://www.am.com.mx/