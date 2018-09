'El Mijis' se enfocará en Derechos Humanos y Equidad de Género en SLP

Como parte de su trabajo al interior de la LXII legislatura, Pedro Carrizales Becerra "El Mijis", indicó que le gustaría presidir la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Congreso del San Luis Potosí, además de las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología, Participación Ciudadana, Seguridad Pública y Readaptación Social y Vigilancia.

Aseguró que al interior del Congreso buscará trabajar con organizaciones civiles, grupos feministas, grupos vulnerables y con la comunidad LGBTTTI.

Además se pronunció en contra de que la actual legislatura vote los informes de las cuentas públicas 2017, pues dijo le corresponde a la legislatura que integrará.

Por otro lado anunció proyectos que ya tiene en consideración, entre ellos un corredor de paz que iría desde la colonia Prados hasta Las Mercedes, en lo que actualmente se supone corre un drenaje y en donde la gente tira basura e incluso se han encontrado cuerpos.

Sugirió que busca que a partir de su toma de protesta se conozca su trabajo y ser noticia por la labor que realiza y no por su origen o por las declaraciones que otorga, las cuales señaló han sido sacadas de contexto por los medios de comunicación, por lo que aclaró que no ha buscado tramitar un permiso para la portación de armas de fuego, sino que solo respondió a la pregunta de si buscaría otras formas de protegerse, entre ellas la de portar armas de fuego.

En este entendido también respondió a los cuestionamientos que han surgido, debido a que cuenta con personal de custodia a su cuidado; reconoció que está consciente de que no debe de contar con privilegios porque al igual que los demás ciudadanos ha enfrentado diversas situaciones.

"No tengo miedo y tampoco me quiero victimizar (…) yo no tengo porque tener privilegios porque sea diputado, pero sí creo que estoy más expuesto por la situación que represento y de dónde vengo".