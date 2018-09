Monedas de 10 y 20 centavos, caras y despreciadas por los mexicanos

En plena euforia por los nuevos billetes que anunció recientemente el Banco de México, los hábitos de uso de monedas por parte de los mexicanos destacan que en el país no se usan las monedas de baja denominación, principalmente por la dicultad de encontrar comercios donde las acepten.



“La mayoría de los participantes consideran que las monedas de 10 y 20 centavos no son funcionales porque casi nadie las acepta debido a que no gustan. Se van perdiendo porque la gente no las quiere.



"Incluso, las máquinas tampoco las aceptan y hasta hay lugares donde tienen un letrero indicando que no se aceptan. Además, es difícil identicar su denominación y se necesitan muchas de ellas para poder comprar algo”, explica el Banco de México.



En el estudio “resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2017”, el banco central puntualizó que actualmente se produce una moneda de 10 centavos por habitante por año, y una moneda de 20 centavos por cada dos habitantes por año.



“La fabricación de cada una de estas monedas en 2014 tuvo un costo aproximado de 40 centavos; es decir, la moneda de 10 centavos cuesta cuatro veces su valor, y la de 20 centavos cuesta el doble de su valor. Estos costos los pagamos todos y, sin embargo, son monedas que se usan poco y en varios lugares no son aceptadas”, explicó.



El estudio del Banco de México resaltó que se observa que las monedas de 10 y 20 centavos se entregan principalmente en supermercados como Walmart, Soriana, Comercial Mexicana, Chedraui, entre otro, mientras que las monedas de 50 centavos principalmente en tienditas o mini súper, como Oxxo, K-mart o Seven-11.



Con respecto al destino de las monedas de centavos una vez que las personas las reciben, se identicó que las de 10 y 20 centavos principalmente se guardan o acumulan. En el estudio del Banco de México, se pone a la moneda de 10 pesos como la más usada por 80% de la población.



El banco central destaca que en segundo término se ubican las de cinco pesos, donde 7 de cada 10 mexicanos la utiliza, seguida del peso con 32% de preferencia de uso y la de dos pesos con 23%.

