Senadores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del Partido Acción Nacional (PAN) recolectaron firmas entre sus compañeros para solicitar al presidente del Senado, Martí Batres,, del Partido Revolucionario Institucional (PRI),Por medio de una carta, legisladores de Morena y del PAN exhortaron al presidente de la mesa directiva, Martí Batres, para que no tome protesta al senador electo Noé Castañóny se use para intereses personales.Los legisladores también expresaron su solidaridad con la señora Mayte "N", quien, Noé Castañón, quien –dijo-En su misiva,y espere a que se resuelva su situación jurídica.Luego en conferencia de prensa, la senadora Xóchitl Gálvez (PAN) dijo que junto con la senadora Malú Micher de Morena"El fuero no puede servir", dijo la panista.