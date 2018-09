Como “un manicomio” describen funcionarios de la Casa Blanca a administración de Donald Trump

“Nadie me quitó nada”,

Trump tuiteó que el libro era un “fraude, un engaño para el público”. Y en entrevista con The Daily Caller, dijo queEl Presidente negó las acusaciones contenidas en el libro;dijo.Desde hace semanas se espera la publicación del libro de Woodward, y funcionarios y exfuncionarios de la Casa Blanca creen que casi todos sus colegas cooperaron con el reconocido periodista. La Casa Blanca calificó el martes el libro como “nada más que historias fabricadas, muchas de exempleados disgustados, para hacer que el Presidente quede mal”.Según el libro, el jefe de despacho John Kelly duda de las facultades mentales de Trump y, durante una reunión, declaró queTambién dice que calificó a Trump de “idiota”, una acusación que Kelly negó el martes.Además narra cuando el secretario de Defensa, Jim Mattis,según el libro.El libro afirma que Mattis le dijo a “asistentes cercanos que el presidente... tenía la comprensión de ‘un niño de quinto o sexto de primaria’”. Per Mattis dijo en un comunicado que “Woodward reportó que después de que el presidente de Siria, Bashar Assad, lanzó un ataque con armas químicas contra civiles en abril de 2017, Trump llamó a Mattis y le dijo que quería que sacaran al líder sirio, “¡Mátenlo! Entremos”. Mattis le aseguró a Trump que lo haría, pero luego le dijo a un asistente que no harían nada por el estilo, escribió Woodward. En su lugar, consejeros de seguridad nacional desarrollaron opciones para el ataque aéreo que con el tiempo ordenó Trump.

“Este tipo es un retrasado mental”, dijo Trump de Sessions, según el libro.



“Nunca hablé con él”, le dijo Trump a The Daily Caller. “Quizás no recibí los mensajes de que había llamado. Probablemente hubiera hablado con él si hubiera llamado, si hubiera logrado comunicarse”.

“Hubo citas en él que no me gustaron. Pero ni una vez -nunca- creí que Woodward lo inventara”.



“Las fuentes anónimas sueltan más la boca y pueden tomarse libertades, pero Woodward siempre es recto. Alguien se lo dijo”, agregó.

El martes, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, negó que Trump hubiera planeado asesinar a Assad.El libro afirma que Trump se burló del secretario de Justicia, Jeff Sessions, quien ha estado en la mira del presidente desde que se recusó de la investigación de Rusia.Trump no habló con Woodward hasta que se completó el borrador del libro.Aunque los asistentes de la Casa Blanca cada vez son más inmunes a los escándalos, parece que el libro provocó tensiones en el Ala Oeste, en especial por los detalles íntimos que se comparten y el número de personas a las que Woodward parece haber entrevistado. Algunos funcionarios expresaron sorpresa por el número de personas antes leales a Trump dispuestos a compartir historias vergonzosas del presidente y de sus más cercanos colaboradores.Aunque su lanzamiento está programado para el 11 de septiembre, “Fear” era el martes el libro más vendido en Amazon.El secretario de prensa durante el gobierno de George W. Bush, Ari Fleischer, defendió la metodología de Woodward.tuiteó el martes.