DIEGO, SUSPENSO

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En comida privada con el Consejo de Coparmex León, el góber electo, Diego Sinhue Rodríguez, no se atrevió a confirmar, pero tampoco descartó, la permanencia del ‘dúo dinámico’, Carlos Zamarripa, procurador; y Álvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad. Sólo prometió mejores indicadores para medir la lucha contra la impunidad.Se sabía hace tiempo pero ya lo dijo en vivo y en directo: el empresario celayense Mauricio Usabiaga será el secretario de Desarrollo Económico y su reto es ‘trepar’ a las pymes a las cadenas de valor automotriz, agroindustrial y otras.El Ayuntamiento de León 2015-2018, en voz del alcalde Héctor López, presenta hoy su Tercer Informe a las 10 de la mañana en el Teatro Bicentenario. Discursos y aplausos en el “Día del Presidente”, habrá que compararlo con lo ofrecido en el Programa de Gobierno.No sorprende el nombramiento del abogado leonés, Jorge Espadas, como coordinador de la bancada de 14 diputados federales del PAN. Tiene experiencia de muchos años como asesor parlamentario y Secretario General del Congreso del Estado, conoce la agenda del partido y el proceso legislativo.Aunque no por tener ese perfil podemos decir que esa elección del jefe estatal, Humberto Andrade, fuera un asunto esperado, había otras cartas de políticos de mayor experiencia en lo federal, y además cercanos al góber electo, Diego Sinhue. Por ejemplo los leoneses Éctor Jaime Ramírez o Pilar Ortega.La deferencia a Espadas Galván es un mensaje también de inclusión al interior del PAN en los tiempos que vienen de renovación de la dirigencia nacional y estatal. Jorge es afín a quien fuera el rival de Diego por la candidatura a la gubernatura, Fernando Torres Graciano, quien por cierto no aparece en la foto con sus compañeros al avisar que no estaba en la ciudad y no podía asistir a la sede panista.Ese nombramiento lo tuvieron en la Legislatura que se fue, primero Alejandra Gutiérrez (ahora será Diputada local) y cerró Ariel Corona (Alcalde electo de Cortazar). Ese puesto no tiene un rol de gran protagonismo, pero lo puede tener ahora en mayor medida al representar para un estado la bancada más grande del PAN, y además contar con un ‘pastor’ a nivel nacional que es de casa, Juan Carlos Romero.Los diputados federales del PAN por Guanajuato deben definir si echarán toda la carne al asador para empujar la iniciativa de reforma al artículo 19 constitucional que asegure que los detenidos por posesión de armas de fuego y robo de combustible enfrenten en prisión preventiva su proceso penal. Los panistas que se fueron la presentaron más de una vez pero nunca lograron que siquiera se revisara.Sin contar a Porfirio Muñoz Ledo, flamante Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; y a Dolores Padierna, en una de las tres Vicepresidencias, ambos con origen guanajuatense; aparece en la primera plana directiva una 100% de casa, la diputada Lilia Villafurte Zavala, de la coalición “Por México al Frente” pero postulada por el Partido de la Revolución Democrática.La Diputada del distrito 10 (cabecera Uriangato) es uno de los ocho integrantes de la Secretaría de la Mesa Directiva. Es originaria de Uriangato pero radica desde hace 26 años en Moroleón. Abogada por la Universidad de Guanajuato con Maestría en Administración de la Justicia Civil. Hizo su carrera en el Poder Judicial donde fue Juez Civil 17 años, Magistrada Civil y Coordinadora de la Visitaduría.La abogada ya está jubilada del Poder Judicial. Colaboraba en el Centro de Orientación Familiar de Moroleón y fue invitada como carta de la sociedad civil, y no por su pertenencia o cercanía al PRD. Es más, hay quien pronostica que más bien se sentiría cómoda si el PAN de Guanajuato le guiña el ojo.En la reunión del Consejo Directivo de Coparmex León estuvo ayer como invitado el gobernador electo, Diego Sinhue Rodríguez, y quien será su secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala.Entre otros temas hablaron de empujar juntos proyectos estratégicos como el acueducto El Zapotillo.La siguiente reunión es el 20 de septiembre con el presidente nacional de Coparmex, Gustavo Hoyos, y los presidentes de ese organismo en Querétaro, Morelia, San Luis Potosí, Aguascalientes, y los de Guanajuato (León, Irapuato, Celaya), para avanzar en los proyectos del plan “Corredor Central”.