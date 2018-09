Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El cumplimiento de las nuevas reglas de contenido regional acordadas entre Estados Unidos y México generan un claroscuro. Por un lado, se abre la puerta para que en el mediano plazo se desarrolle un mayor número de proveedores locales y así lleguen nuevas inversiones y, por otro lado, que los costos se incrementen para el consumidor final si la industria manufacturera limita el uso de refacciones chinas.Platicando con Guillermo Romero Pacheco, secretario de Desarrollo Económico, explicó que el valor del contenido regional tendrá que pasar de 62.5% a 75% a lo largo de cinco años. Las armadoras que no cumplen actualmente con ese porcentaje de diferencia, esto es 12.5%, son principalmente firmas japonesas como Honda, Mazda, Toyota, Nissan y Hyundai Motor.Por esta razón, se verán obligadas a traer nuevos elementos para su proveeduría o desarrollar PyMes locales, ambas repercutirían positivamente en zonas como el Bajío. Sin embargo, la segunda opción permitiría aún causar más impacto, pues ocasionaría un mayor desarrollo de empresas domésticas que podrían destacar en insumos que en la actualidad son importados.El 25% restante de los componentes del auto podrá ser producido en cualquier parte del mundo, sin embargo no generaría impuesto alguno a su entrada en los Estados Unidos.De acuerdo con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, actualmente sólo 30 de cada 100 autos que se producen en México no cumplen con ese 75% de contenido regional, mientras que el resto ya lo hace.Además México y Estados Unidos acordaron que de ese 75%, 40% en vehículos ligeros, y 35% en pickups (como las que produce General Motors en Silao y fabricará Toyota en Apaseo el Grande) deberán ser de componentes producidos por operarios que perciban un salario superior a los 16 dólares la hora. No obstante el salario promedio actual que recibe un empleado en la industria automotriz-proveeduría en México es de 2.5 a 3.5 dólares máximo.Este punto podría causar una reconfiguración paulatina para algunas armadoras, tendrían que realizar cambios en la manufactura de México con la finalidad de cumplir la regla.Un segundo punto en esta regla es que para las armadoras México dejaría de ser un País atractivo, ya que la mano de obra barata no sería suficiente.En la pasada reunión anual de la Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior, realizada en Guadalajara salió a la mesa el nombre de Guanajuato.La razón es que se pretende que Jalisco conforme junto a Guanajuato y Aguascalientes, un corredor de industrias creativas.La idea es una propuesta de la sede de la Red Global en Aguascalientes, que busca que los tres estados unan su potencial en las áreas de cine, videojuegos, traducción, sonorización, digitalización, animación y dibujo, entre otras especialidades.De Guanajuato les llama la atención el emprendimiento que se ha realizado en digitalización, realidad virtual y realidad aumentada.La Red Global Mx reúne a personas interesados en la promoción del desarrollo de México y, en particular, a través de la inserción de México en la economía del conocimiento.Está conformada por capítulos locales con autonomía de gestión y acción, todos los miembros de los Capítulos de la red son miembros de la Red Global Mx.Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Arturo Sánchez Castellanos, el alcalde Héctor López Santillana ya no tendrá pretextos ni una segunda oportunidad; la sociedad será más exigente al pedir resultados.Luego de su participación en el panel de la IMEF, el titular mencionó que a partir de ahora el alcalde de León tendrá que dar resultados en crecimiento, estabilidad y sobre todo en seguridad.Hablando de seguridad, el presidente de la Canaco Servytur León, Gabino Fernández Hernández, espera que una vez terminado su informe, el alcalde Héctor López Santilla dé seguimiento a la instalación pendiente de una agencia del Ministerio Público y una Delegación de Policía en el Centro Histórico.El también empresario mencionó que es urgente esta instalación para contar con indicadores de los robos que hay en la zona, y así mejorar el seguimiento de las investigaciones.