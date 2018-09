Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Es un hombre muy sencillo, afable,“México acaba de tener una elección limpia... los latinoamericanos lo que esperamos es que use esa alta legitimidad que tiene para que ayude a los países donde a la democracia la han asesinado”.Óscar Arias cree en lo que dice y lo ha practicado. Si la casa del vecino se incendia no se debe fingir demencia, si hay gritos y violencia, uno no puede ponerse unos tapones en los oídos. Lo que ocurre en nuestro vecindario y también más allá, es parte de nuestra responsabilidad.Las analogías simplonas hablan de uno de los dilemas más complejos de la política internacional. La muy sonora idea de autodeterminación, el principio de que cada país forja de manera independiente su destino, llevada en el extremo sirve para soslayar la responsabilidad ética y moral que los seres humanos tenemos para nuestros congéneres. Uno de los mayores avances doctrinales del siglo XX, al amparo de las discusiones en Naciones Unidas yClaro que es más cómodo -a corto plazo- voltear la mirada para otra parte, pero a la larga esa comodidad se revierte con un deterioro global que arrastra.México se parapetó durante décadas en la doctrina Estrada para ir seleccionando los casos en que decidía pronunciarse.Esa posición fue cambiando lentamente.Bernardo Sepúlveda como canciller realizó una labor notable con el Grupo Contadora, junto con los gobiernos de Colombia, Panamá y, vueltas da la historia, Venezuela, a principios de los ochenta. Ernesto Zedillo se pronunció en, dio impulso a los derechos humanos sin carácter selectivo. Calderón llegó a distanciamientos fuertes. Poco a poco México desechó el garlito que permitía la incongruencia.El proceso civilizatorio hoy obliga a sobreponer los valores universales a las visiones particulares. Está más allá de las ideologías. Sólo así se acata el mandato ético que debe guiarnos.En esto el silencio es complicidad. Sergio, a diferencia de Óscar Arias, argumentó en otras coordenadas: el humanismo obliga. La izquierda en el fondo es una vertiente del humanismo, un gobierno de izquierda está doblemente obligado, lo dice uno de los fundadores del Frente Sandinista que derrocó a Somoza.La legitimidad producto del ejercicio democrático de julio pasado conlleva una defensa de la democracia. La obligación ética proviene también de la defensa de principios irrebatibles de nuestros tiempos. Vergüenzas hay muchas, está Sudán caso muy doloroso, en el cual la comunidad internacional miró a otra parte permitiendo que el horror se instalara. Pero la lista de casos va de Ruanda a Guantánamo, pasando por los Balcanes, Guatemala o…En los últimos días Ortega expulsó a los observadores de Naciones Unidas; Jimmy Morales a la comisión contra la impunidad también de esa organización. La lista de atrocidades de Maduro no tiene fin.Hoy los muertos, heridos y desaparecidos en Latinoamérica se cuentan por cientos, por miles, por decenas de miles. Las migraciones masivas producto de los horrores son otra consecuencia.porque no queremos que ningún gobierno extranjero intervenga en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos”. El signo de la era es vigilar y ser vigilado.