La Oficina Alemana para la Protección contra la Radiación (BFS) difundió un estudio que señala a los celulares que emiten más radiación en el mundo.De acuerdo con Noticias24, el portal de estadísticas Stalista, difundió a través de una infografía, la lista de los teléfonos que emiten la mayor cantidad de radicación, cuando una persona lo lleva al odio durante una llamada.En el listado aparece, en primer lugar, el Xiaomi Mi A1,como el dispositivo móvil que más emite radiación no ionizante; después le siguen: el OnePlus 5T y 3 referencias de Huawei: el Mate 9, P9 Plus y GX8.Otros de los modelos que se destacan por alta radiación, son: el iPhone 7, Sony Xperia Z1 Compact y Xiaomi Redmi Note 5.Hasta ahora, no existe una directriz universal para un nivel "seguro" de radiación del teléfono, pues la certificación alemana de respeto al medio ambiente 'Der Blaue Engel' (Blue Angel) sólo certifica teléfonos que tienen una tasa de absorción específica de menos de 0,60 vatios por kilogramo, detalla el post.