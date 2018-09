Señoras y señores,En una entrevista y que escoger jóvenes no fue idea del “Tuca” y que la lista se la hicieron.¿Por qué decir esas cosas?, ¿para qué decirlas?,Hay seis títulos del “Tuca” por uno de Herrera.Lo que requiere es que Tigres acceda y den permiso por la empresa que los maneja para que “Tuca” lleve todo el proceso de Selección.está agradecido con el equipo al que ha hecho campeón, donde se ha sentido mejor. Y bueno, la crítica siempre va a estar y no hay que volverse locos.Claramente Herrera no tenía que meterse en el tema de Selección Nacional porque a lo mejor le preguntaron pero podía haberlo tirado, como se dice, o mandar la pelota a tiro de esquina.¿Qué va a hacer el “Tuca”? entre la baja de jugadores, que son muchos, por lesiones, por que no pueden venir, pues ha convocado jugadores jóvenes como Jonathan González, Orbelín Pineda, Víctor Guzmán, Ángel Zaldívar, Alan Pulido, El “Chaca” Rodríguez, Erick Gutiérrez, Hirving Lozano, las joyas del futbol holandés, Raúl Jiménez y algunos veteranos como Guillermo Ochoa.Si consideramos lo que falta de aquí al Mundial de Qatar, algunos de ellos difícilmente van a llegar; otros, si se mantienen físicamente bien, van a llegar pero ya muy veteranos, y la Selección va a ir cambiando y cambiando.Pocos conocen el futbol como Ferretti,más extranjeros que nacionales, pero un equipo con una exigencia especial, exigencia de buscar el título cada torneo.Tigres tampoco está jugando muy bien, andan navegando entre los primeros lugares de la Tabla pero lejos del equipo que mejor está jugando que es Cruz Azul.Vamos a ver qué pasa, p@joserra_espn