Jugar en México me emociona: 'Mo' Bamba

Orlando Magic quiere regresar a los primeros planos de la NBA, luego de seis años de no jugar en los Playoffs. Ahora con la sexta selección del Draft, Mohamed Mo Bamba, el conjunto de Florida busca llegar lejos en la temporada que inicia en octubre.



En su visita a la Ciudad de México, el ex jugador de la Universidad de Texas conrmó que quiere comenzar a escribir su historia donde busca llenar los zapatos de jugadores como Shaquille O’Neal o Tracy McGrady que dieron “magia” al jersey azul.



“Estoy muy emocionado de que empiece la temporada y comenzar mi carrera, la gente tiene expectativas en mí y quiero llegar a los Playoffs”, mencionó el pivote a EL UNIVERSAL Deportes. El nacido en Nueva York, jugó una temporada con los Longhorns de la Universidad de Texas, en la que promedió 12.9 puntos, 10.5 rebotes y 3.7 tapones por partido; sin embargo, renunció a los tres años de universidad que le restaban para poder llegar a la NBA.



“Es muy diferente a la NCAA, el juego es más rápido, sé la responsabilidad, el entrenador Steve Clifford ha hablado conmigo y sabemos que podemos llegar lejos”. Mohamed estará junto a sus com pañeros recibiendo a los Chicago Bulls y Jazz de Utah el 13 y 15 de diciembre, respectivamente, en la Arena Ciudad de México, partidos donde sabe, el Orlando Magic puede enamorar a la ación mexicana.



“Estamos muy contentos de venir a México, en lo personal conozco mucho de la cultura mexicana y eso lo puedo usar como puente para que la gente comience a ser fanática del Magic”. Por último, Bamba dejó claro antes de pisar la duela en la NBA que quiere marcar historia, tal como lo hicieron ya jugadores de la talla de LeBron James o el argentino Manu Ginóbili, quien le dijo adiós a las canchas hace algunas semanas.



“LeBron va a estar jugando algunos años todavía, pero los jóvenes ahora tenemos que responder, tenemos talento y debemos consolidarnos ahora que es nuestro turno”, nalizó Mohamed. Los boletos para los partidos como local del Orlando Magic podrán ser adquiridos a partir de hoy para los acionados que realizaron su pre registro en la página de la NBA México, por otro lado la venta al público en general comienza el 9 de septiembre.



El precio de los boletos ronda entre los 325 y los 6 mil pesos para un partido, mientras que el combo de los dos cotejos costará de 500 a los 11 mil pesos.